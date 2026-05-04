USA: Rośnie zainteresowanie Biblią, spada jej regularne czytanie

Pierwszy rozdział 16. edycji raportu, zatytułowany "Biblia w Ameryce", pokazuje, że grupa osób ciekawych Biblii, ale jeszcze niezaangażowanych w jej regularną lekturę, wzrosła od 2024 r. o 9 mln. Badacze określają ją jako "Movable Middle", czyli "ruchome centrum". To Amerykanie otwarci na przesłanie Biblii, choć niekorzystający z niej w sposób stały i pogłębiony. Obecnie stanowią 28 proc. populacji USA.

Wzrost tej grupy nastąpił przede wszystkim kosztem osób niezaangażowanych w lekturę Pisma Świętego. Ich liczba zmniejszyła się w ciągu dwóch lat o 5 mln dorosłych. Jednocześnie odsetek osób regularnie sięgających po Pismo Święte i pogłębiających jego znajomość wrócił do poziomu bliskiego 17 proc.

Lektura Biblii

Badanie pokazuje, że połowa Amerykanów deklaruje przeczytanie co najmniej połowy Biblii. Jedna trzecia respondentów twierdzi, że przeczytała całość lub większość tekstu, a 17 proc. – że przeczytało Biblię w całości. Tylko 10 proc. badanych mówi, że nie przeczytało żadnego jej fragmentu.

Najpopularniejszym formatem pozostaje Biblia drukowana. Korzysta z niej co najmniej raz w miesiącu niemal 80 proc. osób. Drugie miejsce zajmuje tekst cyfrowy, używany miesięcznie przez ponad trzy piąte z nich (62 proc.). Wśród millenialsów i dorosłych z pokolenia Z format cyfrowy jest wybierany nieco częściej niż drukowany. Jednocześnie prawie 75 proc. sięgających po Biblię w obu tych pokoleniach korzysta co miesiąc zarówno z wersji drukowanej, jak i cyfrowej.

Potrzeba przewodników

– W ubiegłym roku widzieliśmy wzrost czytania Biblii w Stanach Zjednoczonych. Wzrosła sprzedaż Biblii. Słyszeliśmy dyskusje o przebudzeniu. Ale w tym roku używanie Biblii i zaangażowanie w Pismo Święte zasadniczo wróciły do poziomów z 2024 r. – powiedział cytowany przez Zenit News dr John Farquhar Plake, główny specjalista ds. innowacji Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego i redaktor naczelny serii "State of the Bible".

Jak dodał, mimo spadku zaangażowania rośnie liczba osób zainteresowanych Biblią. – Ciekawi Biblii Amerykanie mówią nam, że przyjęliby kogoś, kto poprowadziłby ich przez złożoność Pisma – podkreślił Plake.

O badaniu

Wyniki pochodzą z reprezentatywnego badania przygotowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Biblijne i przeprowadzonego przez NORC przy Uniwersytecie Chicagowskim w ramach panelu AmeriSpeak. Dane zebrano od 8 do 27 stycznia 2026 r. na podstawie 2649 wywiadów online i telefonicznych z dorosłymi mieszkańcami wszystkich 50 stanów oraz Dystryktu Kolumbii.

– W Amerykańskim Towarzystwie Biblijnym modlimy się, aby te wnioski, wraz z materiałami, które dołączamy do każdego rozdziału, były wsparciem duszpasterzy i odpowiedzialnych za wspólnoty. Pragniemy pomóc im skutecznie służyć i troszczyć się o tych, którzy są ciekawi Biblii, pogłębiając zrozumienie przemieniającego wpływu Pisma Świętego – powiedziała dr Jennifer Holloran, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego.

Czytaj też:

Nabożeństwo w Pentagonie. Hegseth w trakcie modlitwy cytował "Pulp Fiction"