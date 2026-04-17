Nabożeństwo w Pentagonie. Hegseth w trakcie modlitwy cytował "Pulp Fiction"

W trakcie ceremonii Hegseth wspomniał, że refleksja nad Słowem Bożym przypomniała mu modlitwę, którą kilka dni wcześniej przekazał mu Sandy 1 – główny koordynator akcji ratunkowej w Iranie. To właśnie podczas tej operacji żołnierze odnaleźli i bezpiecznie ewakuowali dwóch zestrzelonych lotników. Modlitwa nosi nazwę "CSAR 2517" (skrót od "Combat Search and Rescue" – "Poszukiwanie i ratownictwo bojowe).

– Droga zestrzelonego lotnika jest zewsząd usiana nieprawością egoistów i tyranią złych ludzi. Błogosławiony ten, kto w imię braterstwa i obowiązku prowadzi zagubionych przez dolinę ciemności, bo on jest prawdziwym stróżem brata swego i tym, który odnajduje zaginione dzieci. I uderzę na ciebie z wielką zemstą i wściekłym gniewem tych, którzy próbują schwytać i zniszczyć mojego brata. I poznasz, że mój znak wywoławczy to Sandy 1, kiedy wywrę na tobie moją zemstę, Amen – mówił Hegseth.

Pulp Fiction w Pentagonie

Modlitwa miała nawiązywać do Księgi Ezechiela, jednak w rzeczywistości była parafrazą legendarnego cytatu z "Pulp Fiction". W klasyku autorstwa Quentina Tarantino pojawia się słynna scena, gdy jeden z gangsterów (granego przez Samuela L. Jacksona) przed dokonaniem egzekucji nieuzbrojonego mężczyzny wygłasza przed nim "cytat" z Biblii. W rzeczywistości jedynie krótki fragment z przemowy gangstera pochodził z Pisma Świętego, podczas gdy reszta została wymyślona przez Tarantino.

Cała wypowiedź z filmu brzmi następująco:

"Droga sprawiedliwego człowieka jest zewsząd najeżona niesprawiedliwością egoistów i tyranią złych ludzi. Błogosławiony ten, kto w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo on jest prawdziwym stróżem brata swego i tym, który odnajduje zaginione dzieci. I uderzę na ciebie z wielką pomstą i wściekłym gniewem tych, którzy próbują otruć i zniszczyć moich braci. I poznasz, że moje imię to Pan, gdy wywrę na tobie moją pomstę".