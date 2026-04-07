Chcą odwołania Hegsetha. Bardzo poważne oskarżenia

Impeachment szefa Pentagonu. Będzie wniosek

Jak wynika z doniesień Axios, stosowne dokumenty w tej sprawie przedstawicielka Izby Reprezentantów Yassamin Ansari ma złożyć już w przyszłym tygodniu. Lista zarzutów pod adresem Pete'a Hegsetha jest długa.

Partia Demokratyczna zarzuca mu m.in. wielokrotne złamanie przysięgi urzędowej coraz obowiązków konstytucyjnych. Sama Yassamin Ansari wprost określa sekretarza obrony USA jako wspólnika popełnianych w Iranie zbrodni wojennych. Jej zdaniem, takie zarzuty stanowią podstawę do impeachmentu i usunięcia ze stanowiska.

Zbrodnie wojenne? Atak na szkołę w Iranie

Wśród tych najcięższych zarzutów pod adresem Hegsetha znalazł się atak na irańską szkołę dla dziewcząt w Minab. Doszło do niego 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zniszczona została szkoła Shajareh Tayyebeh. Według władz w Teheranie, w wyniku eksplozji zginęło co najmniej 175 osób, głównie dzieci w wieku od 7 do 12 lat, a także pracownicy szkoły.

"New York Times", powołując się na wstępne ustalenia ze śledztwa prowadzonego przez Amerykanów, informował w marcu, że atak mógł być wynikiem błędu i odpowiadają za niego Amerykanie.

Według źródeł, armia USA miała nieprawidłowo wyznaczyć cel. Podczas Chcą odwołania operacji prowadzone były ataki na znajdującą się tuż obok szkoły irańską bazę wojskową, której częścią w przeszłości był właśnie budynek placówki edukacyjnej. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, oficerowie Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) opracowali współrzędne celu na podstawie nieaktualnych danych dostarczonych przez Agencję Wywiadu Obronnego (Defense Intelligence Agency) – przekazały osoby poinformowane o przebiegu dochodzenia.

