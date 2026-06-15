"Gdzie to twarde weto?". Bryłka pyta polityka PSL o jego zapowiedź ws. Ukrainy w UE

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, 6 czerwca napisał na platformie X, że "wejście Ukrainy do Unii Europejskiej w obecnym wymiarze to śmierć polskiego rolnictwa". "Ich gigantyczne agroholdingi operujące na 1/4 światowych czarnoziemów zniszczą nasz eksport. Musimy postawić tu twarde, bezkompromisowe veto" – dodał.

Ukraina w UE? Bryłka odpowiada Zgorzelskiemu

Na wpis Piotra Zgorzelskiego zareagowała Anna Bryłka, europoseł Konfederacji.

"Panie Marszałku, gdzie to twarde, bezkompromisowe weto? Przecież dopiero co, 12 czerwca, państwa członkowskie jednomyślnie zgodziły się na przejście do etapu konkretnych negocjacji akcesyjnych. Przypominam, że etap zgody politycznej był blokowany przez długi czas przez Węgry, a nowy premier Magyar odstąpił od weta dopiero po tym, jak uzyskał to co chciał. Wyjątkowo żałośnie na tym tle brzmią internetowe pokrzykiwania naszych polityków bez sprawczości" – napisała.

Anna Bryłka dodała, że "hamulec na »polskie frajerstwo« wobec ukraińskich żądań powinien być zaciągnięty już dawno temu, nie w internecie, ale na forum instytucji unijnych, w polskich ustawach i decyzjach rządu, którego przecież Pan jest koalicjantem".

Pierwszy klaster negocjacyjny z UE

W piątek cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej przekazała, ze w Luksemburgu odbędą się w poniedziałek konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z UE.

W trakcie konferencji otwarty zostanie pierwszy klaster tzw. fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa.

"Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią" – poinformowali w piątek we wpisach na platformie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Podkreślili przy tym, że decyzja o rozpoczęciu negocjacji o członkostwie jest wyrazem "uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reform, mimo ogromnych wyzwań".

Dodali, że rozszerzenie jest strategicznym wyborem, bo większa Unia Europejska leży we wspólnym interesie wszystkich państw. "Rozszerzenie pozostaje jednym z największych sukcesów UE i naszą najlepszą inwestycją we wspólną przyszłość" – stwierdzili Ursula von der Leyen i Antonio Costa.

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