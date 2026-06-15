Skandal z lekarzem milionerem z KO. Trzaskowski zabrał głos

O sprawie piszą krajowe media, w tym duże portale. Materiał pojawił się także w Polsat News. Głos postanowił zabrać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Panowie znają się z prezydenckiej kampanii wyborczej, a przynajmniej mają wspólne zdjęcia. Kacprzyk fotografował się z kandydatem na prezydenta Polski jako przewodniczący zarządu krajowego Młodzieżówki PO – Nowej Generacji.

Trzaskowski: Poleciłem pilny audyt

"W związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na nieprawidłowości w organizacji pracy w Szpitalu Południowym poleciłem przeprowadzenie pilnego audytu. Urzędnicy miasta są już na miejscu" – napisał na platformie X włodarz Warszawy.

"Zarządziłem także audyt w pozostałych SOR-ach w miejskich szpitalach w Warszawie" – poinformował prezydent stolicy.

"Ochrona zdrowia to zbyt poważna sprawa, żeby pozostawiać przestrzeń na wątpliwości i niedopowiedzenia. Chodzi o zdrowie ludzi, ale też o pieniądze podatników" – skomentował.

"W razie stwierdzenie nieprawidłowości konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do osób odpowiedzialnych" – zapowiedział.

Wcześniej w Warszawskim Szpitalu Południowym kontrolę wszczął już Narodowy Fundusz Zdrowia.

Politycy opozycji nie wierzą w słowa Rafała Trzaskowskiego, wskazując, że musiał wiedzieć, co działo się w szpitalu.

Dawid Kacprzyk – milioner z KO za pieniądze podatników

Jako pierwszy sprawę opisał na Kanale Zero. Patryk Słowik. Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, tylko w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł. Z jego oświadczenia majątkowego wynika również, że posiada nowy samochód Porsche Panamera za ponad pół miliona złotych oraz mieszkanie warte blisko milion złotych bez kredytu.

Pełne prawo wykonywania zawodu uzyskał zaledwie półtora roku temu. Co więcej, nie ma specjalizacji. Mimo to pracuje w czterech warszawskich, publicznych placówkach medycznych, a nawet pełni funkcję koordynatora SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie (placówka jest własnością miasta).

Szpital Południowy poinformował, że Dawid Kacprzyk w 2025 roku wypracował łącznie 3 976 godzin, co daje 331 godzin miesięcznie i średnio 11 godzin dziennie, wliczając weekendy. Placówka podkreśliła, że zarobki młodego lekarza nie odbiegają od stawek rynkowych. Z kolei Naczelna Izba Lekarska przekazała, że 28-latek jest wśród 1 proc. najlepiej zarabiających medyków w Polsce.

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