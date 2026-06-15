Rosyjska maszyna runęła. Moskwa: To wypadek
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat

Rosyjska maszyna runęła. Moskwa: To wypadek

Dodano: 
Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3
Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3 
Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3 rozbił się podczas lądowania w obwodzie irkuckim. Kreml zapewnia, że tragedia, do której doszło podczas lotu szkoleniowego, była wypadkiem.

Jak podaje agencja TASS, powołując się na przedstawicieli rosyjskiego resortu obrony, załodze bombowca udało się katapultować. Życie i zdrowie pilotów maszyny nie jest zagrożone.

Kreml zapewnia, że samolot nie był uzbrojony, a całe zdarzenie było jedynie wypadkiem.

Naoczni świadkowie relacjonowali w rozmowie z portalem Meduza, że bombowiec rozbił się blisko miasta Swirsk, znajdującego się około 140 km na północ od Irkucka.

Samolot został zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne Tupolewa. Tu-22M3 stał się elementem wyposażenia rosyjskiej armii w latach 80. XX wieku i obecnie stanowi jeden z głównych bombowców dalekiego zasięgu sił powietrznych Moskwy.

Rosyjskie manewry na Bałtyku pod nosem NATO

Rosyjska marynarka wojenna przeprowadziła w czerwcu manewry wojskowe na Morzu Bałtyckim. W tym samym czasie w regionie trwały ćwiczenia NATO.

Na Bałtyku przeprowadzono już 55. manewry BALTOPS, będącego największymi międzynarodowego testami sił morskich NATO na tym obszarze. W manewrach wzięły udział siły z Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Działania BALTOPS 2026 rozpoczęły się 4 czerwca w Gdyni. Manewry potrwają do 19 czerwca. Ich zakończenie odbędzie się w Kilonii.

W czasie trwania ćwiczeń wojskowych NATO, Rosja przeprowadziła własne manewry w dniach 8-9 czerwca na terenie, a także w okolicach eksklawy królewieckiej. Jak podała agencja Interfax, do działań zaangażowano około 10 samolotów wojskowych, takich jak myśliwce czy bombowce, a także dwa niewielkie okręty rakietowe.

Warto zaznaczyć, że obwód kaliningradzki, które jest silnie zmilitaryzowany, jest siedzibą rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Miejsce manewrów nie było zatem dziełem przypadku.

Czytaj też:
"Będziemy to wzmacniać". Zełenski chwali się osiągnięciami na froncieCzytaj też:
Rosjanie mają problem. Pierwsza taka sytuacja od 2023 roku

Źródło: RMF 24 / TASS, Financial Times, DoRzeczy.pl
Czytaj także