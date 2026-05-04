"Proszę sobie poskakać jak 1 czerwca rok temu". Szefernaker zakpił z Tomczyka

Prezydent Karol Nawrocki, zanim odmówił podpisania ustawy o unijnym SAFE, złożył w Sejmie własny projekt, który zakłada finansowanie armii ze środków pozyskanych z zysku ze sprzedaży złota kupionego w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski. Nawrocki swoją propozycję nazywa "polskim SAFE 0 procent".

Inicjatywa prezydenta została skrytykowana przez część polityków koalicji 15 października. Negatywnie wypowiadali się o nim członkowie Koalicji Obywatelskiej. Co ciekawe, PSL przygotowało swoją propozycję, bazującą na projekcie Nawrockiego, ale z pewnymi modyfikacjami.

Projekt PSL został jednak negatywnie oceniony przez sejmowe Biuro Legislacyjne oraz Biuro Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji

Starcie Tomczyka z Szefernakerem

W poniedziałek wiceszef MON Cezary Tomczyk postanowił "przypomnieć" o prezydenckim projekcie, kpiąc z faktu, że nie został on zrealizowany. Polityk KO spotkał się z odpowiedzią ze strony współpracownika Karola Nawrockiego.

"Panie Prezydencie @NawrockiKn – jak tam SAFE 0%? Coś ucichło o pieniądzach z NBP a sam bank ogłosił stratę. Oszukał Pan Siły Zbrojne i obywateli?" – napisał Tomczyk.

"Odważnie jak na kogoś, kogo szef w MON, @KosiniakKamysz, uznał, że «SAFE 0%» jest potrzebnym i dobrym projektem i wniósł projekt tej ustawy do Sejmu. Jeśli chodzi o wiedzę z ekonomii i finansów, to patrząc na dziurę budżetową rządu Tuska, nie wymagam od was zbyt wiele" – odpowiedział mu Paweł Szefernaker.

Szef gabinetu prezydenta dodał kąśliwie, że Tomczyk powinien "poskakać jak 1 czerwca rok temu o 21:00", to "może przejdzie". Nawiązał tym samym do drugiej tury wyborów prezydenckich, kiedy to Rafał Trzaskowski, po podaniu wstępnych wyników głosowania ogłosił swoje zwycięstwo. Jednak po przeliczeniu wszystkich głosów to Karol Nawrocki okazał się zwycięzcą głosowania.

Czytaj też:

"Nie zastraszycie nas!". Współpracownicy Nawrockiego otrzymują pisma od prokuratury