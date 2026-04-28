Lisicki: Chwilowe zawieszenie broni w PiS. Ziemkiewicz: Potrzeba nowej narracji

W czwartek późnym wieczorem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Mateuszem Morawieckim i Przemysławem Czarnkiem. "Kolejna dobra rozmowa. Do zwycięstwa!" – napisał lider PiS. "Dobrze być razem!" – skomentował Czarnek. Z kolei Morawiecki oświadczył: "Pełen oddech dla Polski złapany! Do zwycięstwa".