Pierwsza taka sytuacja w cieśninie Ormuz od początku wojny

Tankowiec i statki na morzu, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Ian Simmonds
Tankowiec LNG po raz pierwszy od początku wojny USA i Izraela z Iranem przepłynął przez cieśninę Ormuz. To obiecujący znak dla rynku gazu.

Tankowiec ze skroplonym gazem ziemnym zarządzany przez ADNOC (Abu Dhabi National Oli Company), koncern ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przepłynął przez cieśninę Ormuz i prawdopodobnie znajduje się w pobliżu Indii – podał Reuters, powołując się na dane o śledzeniu statków.

Agencja podkreśla, że jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to pierwszy załadowany tankowiec LNG, który przeprawił się przez cieśninę od rozpoczęcia wojny z USA i Izraela z Iranem 28 lutego.

Tankowiec o pojemności ponad 136 tys. metrów sześciennych, ostatnio widziany w Zatoce Perskiej 30 marca, pojawił się u zachodnich wybrzeży Indii, co sugeruje, że przeszedł przez cieśninę Ormuz po kilku tygodniach żeglugi bez numerów identyfikacyjnych (MMSI), aby uniknąć namierzenia – napisał Reuters.

To narazie jeden tankowiec LNG

– Jeśli statek rzeczywiście przepłynął, byłby to obiecujący znak dla rynku gazu, ale bardzo wczesny. Jeden tankowiec niekoniecznie gwarantuje, że będą kolejne, ponieważ sytuacja dynamicznie się zmienia – powiedział Alex Froley, starszy specjalista ds. LNG w ICIS, firmie zajmującej się analizą danych.

Wcześniej kilka katarskich tankowców dwukrotnie próbowało przepłynąć cieśninę Ormuz, ale bez powodzenia. Pusty omański tankowiec LNG zdołał przeprawić się tym szlakiem na początku kwietnia.

Miny w cieśninie Ormuz. Trump wydał rozkaz wojsku

Iran zablokował cieśninę Ormuz na początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki. Tą strategiczną drogą morską z Zatoki Perskiej przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG).

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. W nocy z wtorku na środę (22 kwietnia) minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które prezydent USA przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

W czwartek (23 kwietnia) Trump rozkazał amerykańskiej marynarce wojennej zaatakować i zniszczyć każdą łódź stawiającą miny w cieśninie Ormuz. Polecił także "potroić" tempo rozminowywania cieśniny.

Od początku tygodnia ropa naftowa na światowych rynkach drożeje, ponieważ inwestorzy są zaniepokojeni brakiem postępów negocjacjach USA z Iranem.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
