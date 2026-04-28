Pierwsza taka sytuacja w cieśninie Ormuz od początku wojny

Tankowiec ze skroplonym gazem ziemnym zarządzany przez ADNOC (Abu Dhabi National Oli Company), koncern ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przepłynął przez cieśninę Ormuz i prawdopodobnie znajduje się w pobliżu Indii – podał Reuters, powołując się na dane o śledzeniu statków.

Agencja podkreśla, że jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to pierwszy załadowany tankowiec LNG, który przeprawił się przez cieśninę od rozpoczęcia wojny z USA i Izraela z Iranem 28 lutego.

Tankowiec o pojemności ponad 136 tys. metrów sześciennych, ostatnio widziany w Zatoce Perskiej 30 marca, pojawił się u zachodnich wybrzeży Indii, co sugeruje, że przeszedł przez cieśninę Ormuz po kilku tygodniach żeglugi bez numerów identyfikacyjnych (MMSI), aby uniknąć namierzenia – napisał Reuters.

To narazie jeden tankowiec LNG

– Jeśli statek rzeczywiście przepłynął, byłby to obiecujący znak dla rynku gazu, ale bardzo wczesny. Jeden tankowiec niekoniecznie gwarantuje, że będą kolejne, ponieważ sytuacja dynamicznie się zmienia – powiedział Alex Froley, starszy specjalista ds. LNG w ICIS, firmie zajmującej się analizą danych.

Wcześniej kilka katarskich tankowców dwukrotnie próbowało przepłynąć cieśninę Ormuz, ale bez powodzenia. Pusty omański tankowiec LNG zdołał przeprawić się tym szlakiem na początku kwietnia.

Miny w cieśninie Ormuz. Trump wydał rozkaz wojsku

Iran zablokował cieśninę Ormuz na początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki. Tą strategiczną drogą morską z Zatoki Perskiej przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG).

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. W nocy z wtorku na środę (22 kwietnia) minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które prezydent USA przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

W czwartek (23 kwietnia) Trump rozkazał amerykańskiej marynarce wojennej zaatakować i zniszczyć każdą łódź stawiającą miny w cieśninie Ormuz. Polecił także "potroić" tempo rozminowywania cieśniny.

Od początku tygodnia ropa naftowa na światowych rynkach drożeje, ponieważ inwestorzy są zaniepokojeni brakiem postępów negocjacjach USA z Iranem.

