Ile potrwa usunięcie min w cieśninie Ormuz? Pentagon odpowiada

Taką informację przedstawiciele Pentagonu przekazali członkom komisji do spraw sił zbrojnych Izby Reprezentantów – podał "Washington Post", powołując się na źródła.

Według "WaPo", parlamentarzystom przekazano, że Iran mógł postawić 20 lub więcej min w cieśninie Ormuz i wokół niej. Niektóre mogą dryfować zdalnie za pomocą technologii GPS, co utrudnia ich wykrycie.

Zdaniem amerykańskich urzędników, operacja rozminowywania cieśniny raczej nie rozpocznie się przed końcem wojny z Iranem, co może utrzymać ceny ropy naftowej na wysokim poziomie – odnotowuje agencja AFP.

Miny w cieśninie Ormuz. Trump wydał rozkaz wojsku

Iran zablokował cieśninę Ormuz na początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki. Tym strategicznym szlakiem morskim z Zatoki Perskiej przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG).

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. W nocy z wtorku na środę (22 kwietnia) minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które prezydent USA przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghaber Ghalibaf oświadczył w środę (22 kwietnia), że otwarcie cieśniny Ormuz jest niemożliwe, ponieważ USA "rażąco naruszają" rozejm przez blokowanie irańskich portów.

W czwartek (23 kwietnia) Trump rozkazał amerykańskiej marynarce wojennej zaatakować i zniszczyć każdą łódź stawiającą miny w cieśninie Ormuz. Polecił także "potroić" tempo rozminowywania cieśniny.

Międzynarodowy szlak żeglugowy zablokowany

Wody cieśniny Ormuz należą do Iranu i Omanu. Na mocy Konwencji ONZ o prawie morza stanowią międzynarodowy szlak żeglugowy.

W takich cieśninach obowiązuje tzw. prawo przejścia tranzytowego (transit passage), co oznacza że wszystkie statki morskie (cywilne i wojskowe) oraz powietrzne mają prawo swobodnego przepływu/przelotu, a państwa nadbrzeżne nie mogą tego ruchu zawiesić ani utrudniać.

Blokada Ormuzu narusza prawo międzynarodowe, ponieważ łamie zasadę wolności żeglugi i reżim przejścia tranzytowego.

