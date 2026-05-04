"Selektywna polityka". MEN po cichu zawarło porozumienie z Polską Unią Buddyjską

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich (SKŚ) wyraziło zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi edukacji aksjologicznej. W opublikowanym stanowisku organizacja zarzuca resortowi brak spójności i transparentności w podejmowaniu decyzji związanych z nauczaniem religii w szkołach.

Brak transparentności działań MEN

Bezpośrednim impulsem do zajęcia stanowiska było ujawnienie porozumienia między MEN a Polską Unią Buddyjską, podpisanego 26 marca. Informacja o dokumencie została podana do publicznej wiadomości dopiero po blisko miesiącu, co, zdaniem SKŚ, budzi wątpliwości co do trybu podejmowania decyzji o charakterze systemowym.

Organizacja podkreśla, że porozumienie zawarto bez debaty publicznej i konsultacji społecznych. Wskazuje jednocześnie, że w tym samym czasie ograniczany jest wymiar nauczania religii i etyki, a ich rola w systemie edukacji ulega marginalizacji. SKŚ zwraca też uwagę, że obywatelski projekt "TAK dla religii i etyki w szkole”, poparty przez ponad 500 tys. obywateli, nie jest procedowany.

W ocenie Stowarzyszenia, działania resortu wpisują się w szerszy kierunek zmian w edukacji, obejmujący m.in. modyfikacje kanonu lektur oraz ograniczanie przestrzeni dla wychowania opartego na wartościach.

SKŚ zaznacza, że wartości chrześcijańskie – takie jak godność osoby, odpowiedzialność, solidarność czy troska o dobro wspólne – stanowią istotny element polskiego dziedzictwa kulturowego i nie powinny być marginalizowane w systemie edukacji.

Jednocześnie organizacja deklaruje, że nie sprzeciwia się pluralizmowi światopoglądowemu w szkołach, jednak oczekuje równego traktowania wszystkich środowisk oraz większej przejrzystości działań państwa.

Dlatego Stowarzyszenie Katechetów Świeckich apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie zasad prowadzonej polityki w obszarze edukacji światopoglądowej, niezwłoczne podjęcie prac nad projektem "TAK dla religii i etyki w szkole” oraz rozpoczęcie szerokiej debaty publicznej na temat miejsca wartości w edukacji.

