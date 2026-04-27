Ponad pół miliona Polaków poparło projekt. KO wstrzymuje jego procedowanie

Decyzję w tej sprawie podjęła przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Krystyna Szumilas. W odpowiedzi Stowarzyszenie Katechetów Świeckich apeluje do członków komisji o wykorzystanie dostępnych narzędzi regulaminowych, które mogą umożliwić wznowienie procedowania projektu.

Obywatelski projekt ustawy "TAK dla religii i etyki w szkole”(druk nr 1603), po pierwszym czytaniu, został skierowany do Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jak informują media, przewodnicząca pierwszej z komisji Krystyna Szumilas zdecydowała, że projekt nie będzie rozpatrywany przed przerwą wakacyjną parlamentu.

Apel katechetów

W reakcji na tę decyzję Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wystosowało apele do członków obu komisji. Organizacja podkreśla, że dalszy los projektu zależy od aktywności posłów, którzy – zgodnie z regulaminem Sejmu – dysponują narzędziami pozwalającymi na wznowienie prac legislacyjnych.

Jak wskazano, jednym z nich jest wniosek o zwołanie posiedzenia komisji, który – przy poparciu co najmniej jednej trzeciej jej członków – zobowiązuje przewodniczącego do działania w ciągu 30 dni. Inną możliwością jest interwencja Prezydium Sejmu w przypadku braku reakcji przewodniczącego. Każdy członek komisji może również zgłosić zmianę porządku obrad, obejmującą procedowanie projektu.

"To nie jest sytuacja bez wyjścia. Regulamin Sejmu daje posłom konkretne narzędzia. Pytanie brzmi: czy zostaną wykorzystane” – podkreśla Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, ponownie odnosząc się do możliwości odblokowania prac nad projektem.

Organizacja wzywa członków komisji do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia projektu do realnych prac legislacyjnych, publicznego przedstawienia stanowiska oraz wskazania konkretnych kroków w tym zakresie. W ocenie Stowarzyszenia, brak decyzji w tej sprawie ma wymiar nie tylko proceduralny, ale także społeczny.

"Ponad pół miliona obywateli oczekuje decyzji. Brak działania nie jest neutralnością – jest wyborem” – zaznaczają przedstawiciele SKŚ, komentując znaczenie obywatelskiego poparcia dla projektu.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zapowiada jednocześnie monitorowanie aktywności członków komisji oraz informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach lub ich braku.

