"Ministerstwo łamie prawo". Biskup o resorcie Nowackiej

Hierarcha wskazał wyzwania, z jakimi mierzą się katecheci w Polsce, krytycznie odniósł się do decyzji władz o redukcji godzin religii w szkole oraz zaapelował o zachowanie nadziei w misji głoszenia Chrystusa.

Bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z mediami watykańskimi zaznaczył, że najważniejszym zadaniem katechetów pozostaje wprowadzanie młodych ludzi w świat wiary. – Na pierwszym miejscu jest wielka troska o wychowanie do wiary dzisiejszego człowieka – podkreślił.

W jego ocenie, w czasach kryzysu wychowawczego religia pełni szczególną rolę, ponieważ "wiara uczy nas też pięknie żyć".

"Z niepokojem i ze smutkiem". Hierarcha o zmianach w edukacji

Hierarcha zwrócił uwagę na niepokojące zmiany w systemie edukacji w Polsce.

– Z niepokojem i ze smutkiem przyjmujemy decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej o redukcji ilości godzin lekcji religii, o umieszczaniu ich przed i po zajęciach obowiązkowych czy łączeniu klas – zaznaczył hierarcha. Jak dodał, tego typu praktyki to nie tylko ograniczanie przestrzeni dla katechezy, ale także złamanie prawa.

– To wszystko odczytujemy jako rzecz niesprawiedliwą, bo zostało złamane prawo. Ministerstwo łamie prawo, a to też jest ograniczenie funkcji wychowawczej – dodał.

Wartość religii w szkole

Zdaniem biskupa, obecność religii w szkole ma znaczenie nie tylko duchowe, ale również kulturowe i społeczne. – Na lekcji religii w szkole chcemy pokazywać wartość religii rzymskokatolickiej dla wychowania; wartość wychowawczą, kulturową, historyczną, społeczną i patriotyczną. Tutaj religia daje ogromny wkład – powiedział.

Na zakończenie rozmowy bp Osial skierował słowa pozdrowień do katechetów, którzy nie mogli być obecni w Rzymie na jubileuszowym spotkaniu.

– Przekazałbym jedno – żeby zachowali nadzieję. Nadzieję, że jest Pan Jezus i że działa Opatrzność Boża. Niech odważnie, z miłością i radością głoszą, że w Panu Jezusie jest sens życia – powiedział. Podkreślił, że źródłem siły dla katechetów powinna być wiara w obecność Chrystusa: "Niech to głoszą z wielką odwagą, mocą i radością, bo w Chrystusie jest nasza nadzieja".

