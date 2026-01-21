"TAK dla religii i etyki w szkole". Czarzasty otrzymał list od katechetów

Do listu dołączono dwie publikacje książkowe, które – jak podkreśla SKŚ – mają znaczenie zarówno symboliczne, jak i merytoryczne. Pierwszą z nich był podręcznik do etyki, przekazany jako wyraz podkreślenia, że obywatelski projekt ustawy dotyczy nie tylko lekcji religii, ale po raz pierwszy stwarza realne warunki dla powszechnej obecności etyki w szkołach publicznych. Drugą publikacją była książka poświęcona ptakom w Biblii, nawiązująca – według autorów – do refleksji humanistycznej oraz odpowiedzialności za to, co kruche i wymagające ochrony.

Spór o religię w szkołach

W treści listu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wskazuje, że projekt ustawy stanowi próbę odpowiedzi na wieloletni spór światopoglądowy dotyczący obecności lekcji religii i etyki w systemie oświaty. Autorzy podkreślają, że proponowane rozwiązania opierają się na zasadach wolności sumienia, bezstronności światopoglądowej państwa oraz rzeczywistego wyboru zajęć aksjologicznych przez uczniów i ich rodziców.

SKŚ zwraca uwagę, że szkoła jest pierwszą wspólną przestrzenią społeczną, w której młodzi ludzie uczą się funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym pod względem tradycji i systemów wartości. W tym kontekście – jak zaznaczono – obecność zarówno lekcji religii, jak i etyki ma istotny wymiar wychowawczy i sprzyja kształtowaniu postaw szacunku wobec różnorodności światopoglądowej.

W liście znalazł się także apel o bezstronne i merytoryczne procedowanie projektu ustawy ponad podziałami politycznymi. Zdaniem stowarzyszenia brak jasnych regulacji w tym obszarze prowadzi do napięć, których konsekwencje ponoszą uczniowie, natomiast proponowane rozwiązania dają szkołom czytelne zasady działania i sprzyjają budowaniu porozumienia w społecznościach szkolnych.

Autorzy listu przypominają również, że projekt "TAK dla religii i etyki w szkole” jest inicjatywą obywatelską popartą podpisami ponad pół miliona osób, co – ich zdaniem – zobowiązuje do rzetelnego i poważnego potraktowania go w dalszych pracach parlamentarnych.

