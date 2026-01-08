Polacy ewakuowani. Napięta sytuacja

Na początku roku kilkudziesięciu Polaków znalazło się w gronie ponad 400 zagranicznych turystów, którzy utknęli na jemeńskiej wyspie Sokotra. Wszystko przez blokadę lotów, która jest efektem konfliktu w regionie.

Jak poinformowały lokalne władze, a w ślad za nimi zagraniczne media, liczba podróżujących, którzy utknęli na Sokotrze, może być znacznie wyższa. Część źródeł podaje, że może chodzić nawet o grupę większą niż 700 osób, wśród której są obywatele różnych państw, w tym kilkudziesięciu Polaków oraz ok. 60 Rosjan.

Polska Agencja Prasowa przekazała, że turyści mieli wrócić do swoich krajów już w miniony weekend, ale na miejscu okazało się, że lotnisko zostało przejęte przez wojsko. Wszelkie połączenia lotnicze zostały wstrzymane. Podróżnym uniemożliwiono wstęp na teren terminalu i skierowano na kemping, gdzie mają oczekiwać na dalszy rozwój wypadków.

Wiadomo, co z Polakami. Jest komunikat ambasady

W czwartek Ambasada RP w Arabii Saudyjskiej przekazała informację, że grupa 45 Polaków opuściła już Sokotrę liniami lotniczymi Yemenia Airways.

Specjalnie w tym celu uruchomiono połączenia z Sokotry do Dżeddy.

Jak przekazano w mediach społecznościowych, "loty będą się odbywać tak długo jak będzie potrzeba tzn. do momentu, kiedy wszyscy Polacy opuszczą wyspę". Kolejne loty zostały zaplanowane w tym tygodniu, na piątek i sobotę.

Już w czerwcu MSZ zaktualizowało listę krajów, do których nie rekomenduje podróży. Powodem alertów jest zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Resort zaapelował o odłożenie planowanych podróży, szczególnie do Arabii Saudyjskiej. W wydanym komunikacie podkreślił konieczność zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przygranicznych z Jemenem (prowincje Dżizan, Nadżran i Asir) oraz w pobliżu granicy z Irakiem.

