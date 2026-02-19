Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ma nowego dyrektora

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska powołała prof. Dariusza Stolę na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Decyzję ogłoszono w czwartek (19 lutego). Pięcioletnia kadencja Stoli rozpocznie się 1 marca 2026 r. – poinformował resort kultury.

Kim jest prof. Dariusz Stola?

62-letni Stola już wcześniej kierował muzeum w latach 2014-2019, obejmując je w kluczowym momencie otwarcia muzealnej wystawy stałej "1000 lat historii Żydów polskich". Jego powrót następuje po siedmioletniej przerwie, w czasie której dyrektorem placówki był Zygmunt Stępiński, który teraz obejmie funkcję zastępcy dyrektora.

Stola jest profesorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, specjalizującym się m.in. w historii stosunków polsko‑żydowskich i migracji. W maju 2019 r., mimo wygrania konkursu na kolejną kadencję, nie został powołany na dyrektora muzeum przez ówczesnego szefa MKDiN Piotra Glińskiego.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum mieści się w budynku przy ul. Anielewicza 6 wzniesionym w latach 2009-2013 według projektu fińskich architektów. POLIN powstało z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH) i zajmuje się dokumentacją wielowiekowej historii Żydów w Polsce.

Polin to nazwa Polski w języku jidysz i języku hebrajskim, w którym słowo to można odczytywać jako "tutaj spocznij". Autorstwo tej teorii etymologicznej przypisuje się Mojżeszowi Isserlesowi, wieloletniemu naczelnemu rabinowi gminy żydowskiej w Kazimierzu.

Program na lata 2026-2031 zakłada kontynuację i rozwój dotychczasowej strategii muzeum. "Wśród kluczowych zadań nowy dyrektor wskazuje modernizację wybranych elementów wystawy stałej, rozwój oferty cyfrowej oraz rozbudowę i systematyczne opracowywanie zbiorów materialnych i niematerialnych" – czytamy w komunikacie POLIN.

"Priorytetem pozostanie edukacja: rozwój akcji Żonkile, oferta dla nauczycieli i młodzieży oraz innowacyjny program angażowania młodych. Ważne będzie też wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w całej Polsce poprzez Nagrodę POLIN" – napisano.