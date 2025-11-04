Pentagon wydał zgodę na przekazanie Ukrainie potężnej broni. Trump mówi "nie"

Jak wskazuje CNN, decyzja Pentagonu wskazuje, że ewentualne przekazanie tej broni Kijowowi nie będzie miało negatywnego wpływu na amerykańskie zapasy Tomahawków. Prezydent USA na razie nie chce jednak dostarczać Ukrainie rakiet, bojąc się eskalacji konfliktu.

– Mogę zmienić zdanie, ale na razie tego nie zrobię – powiedział Trump w niedzielę 2 listopada.

Jak pisze "The Hill", sprzeciw Trumpa zmniejszył zainteresowanie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina dyplomatycznym zakończeniem wojny.

– Rosja nadal robi wszystko, by unikać dyplomacji, a gdy tylko kwestia możliwości przeprowadzenia dalekosiężnego ataku na nas – na Ukrainę – stała się mniej istotna, zainteresowanie Rosji dyplomacją niemal automatycznie zniknęło – powiedział Zełenski w jednym ze swoich codziennych orędzi do narodu.

Dlatego jego zdaniem kluczem do pokoju jest kwestia możliwości przeprowadzenia przez Ukrainę dalekosiężnego ataku na terytorium Rosji.

Tomahawki nie dla Ukrainy

Przypomnijmy, że Trump i Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte omawiali pomysł Tomahawk dla Ukrainy podczas spotkania w Białym Domu 22 października. Szef Sojuszu podkreślił w piątek, że sprawa jest analizowana i że decyzja należy do Stanów Zjednoczonych.

Mowa o amerykańskich pociskach manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, które są zdolne do precyzyjnych uderzeń na odległość nawet 2500 km. Mogą być odpalane z okrętów nawodnych i podwodnych, a ich niskoprofilowy lot tuż nad terenem utrudnia wykrycie przez obronę przeciwlotniczą. Wykorzystywane są głównie do niszczenia ważnych celów strategicznych, takich jak systemy obrony, centra dowodzenia czy infrastruktura wojskowa.

Kreml ostrzega przed dostarczeniem Tomahawków Ukrainie.

"Wysyłanie broni do Kijowa nie przyczyni się do osiągnięcia porozumienia" – powiedziała w sobotę Marija Zacharowa rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cytowana przez agencję RIA Nowosti. "Uderzenia w głąb Rosji zostaną odebrane jako eskalacja, a odpowiedź będzie poważna i przygniatająca" – oświadczył wcześniej Władimir Putin.

