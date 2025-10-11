Korea Północna prezentuje nowy pocisk międzykontynentalny

Warto zauważyć, że parada zbiegła się z 80. rocznicą powstania Partii Robotniczej. Oprócz dyktatora, w paradzie wziął udział m.in. były prezydent Rosji i zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew.

Podczas wydarzenia zaprezentowano najnowocześniejszy międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20, który północnokoreańskie media określiły jako "najpotężniejszy strategiczny system broni jądrowej” kraju.

Nowa broń Kim Dzong Una

Agencja Reuters pisze, że rakieta ta jest w stanie uderzyć w dowolny punkt na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, ale pojawiają się wątpliwości co do doskonałości jej systemu naprowadzania i odporności głowicy bojowej na ponowne wejście w atmosferę.

– Hwasong-20 jest obecnie uosobieniem ambicji Korei Północnej w zakresie zdolności przenoszenia broni jądrowej dalekiego zasięgu. Powinniśmy spodziewać się przetestowania systemu do końca tego roku. System prawdopodobnie został zaprojektowany do przenoszenia wielu głowic. Wiele głowic zwiększyłoby obciążenie istniejących amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej i wzmocniłoby to, co Kim uważa za niezbędne do osiągnięcia znaczącego efektu odstraszającego wobec Waszyngtonu – powiedział Ankit Panda z Centrum Carnegie w USA.

Na paradzie zaprezentowano także inne rodzaje broni, m.in. hipersoniczne pociski balistyczne, pociski manewrujące, nowy typ wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych i wyrzutnię dronów kamikaze.

W swoim przemówieniu Kim wyraził "gorące poparcie” dla żołnierzy Korei Północnej biorących udział w operacjach zagranicznych i dodał, że ich "heroizm” będzie widoczny nie tylko w obronie Korei Północnej, ale także w "placówkach budownictwa socjalistycznego”.

– Nasza armia musi nadal przekształcać się w niezwyciężoną, pojedynczą siłę, która unicestwia wszelkie zagrożenia – powiedział dyktator.

