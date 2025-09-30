Minister z Seulu ostrzega: Korea Północna zdolna do ataku na USA

Według niego Pjongjang dysponuje potencjałem, który pozwala mu zagrozić kontynentalnym Stanom Zjednoczonym. – Korea Północna stała się jednym z trzech krajów na świecie zdolnych do przeprowadzenia ataku na kontynentalne USA. To nie jest już kwestia prognoz, lecz realnych zdolności – powiedział minister, cytowany przez południowokoreańskie media.

"Sytuacja geopolityczna bardzo się zmieniła"

Czung podkreślił, że sytuacja geopolityczna znacząco się zmieniła od czasu pierwszego szczytu między Kim Dzong Unem a ówczesnym prezydentem USA Donaldem Trumpem w 2018 roku w Singapurze. – Od tamtego momentu Pjongjang wzmocnił swoje możliwości militarne i strategiczną pozycję. Ignorowanie tego faktu byłoby nieodpowiedzialne – zaznaczył. – Uznanie tej rzeczywistości powinno być punktem wyjścia do dalszych negocjacji z reżimem Kim Dzong Una – dodał.

Minister odniósł się także do spekulacji dotyczących możliwego wznowienia rozmów na najwyższym szczeblu. – Zarówno przywódca Korei Północnej, jak i były prezydent USA wyrażali wolę ponownego spotkania. Kim Dzong Un wielokrotnie podkreślał w swoich wystąpieniach publicznych, że jest gotów do dialogu – poinformował Czung.

Apel o realistyczne i odpowiedzialne podejście do Korei Północnej

Jednocześnie zwrócił uwagę, że samo porozumienie polityczne nie wystarczy, by poprawić sytuację gospodarczą Pjongjangu. – Ewentualne reformy i otwarcie gospodarki Korei Północnej będą możliwe tylko poprzez współpracę z Seulem. Waszyngton, nawet jeśli dojdzie do porozumienia w sprawach bezpieczeństwa, może nie być skłonny do finansowego wsparcia tego procesu – powiedział.

Czung zaapelował do społeczności międzynarodowej o "realistyczne i odpowiedzialne podejście" do działań Pjongjangu. – Nie możemy pozwolić sobie na złudzenia. Korea Północna jest dziś w stanie zagrozić bezpieczeństwu nie tylko regionu, ale również Stanów Zjednoczonych. To wymaga wspólnej, zdecydowanej reakcji – podsumował.

