"Dezerter", "wypuszczasz hołd dla Putina". Spięcie Stanowskiego z Wolskim

Krzysztof Stanowski opublikował we wtorek materiał, w którym odpowiada na pytania nurtujące widzów Kanału Zero. Część z nich dotyczyła dziennikarzy, którzy nie pracują już w tym medium.

Stanowski poruszył temat odejścia z Kanału Zero Jarosława Wolskiego, analityka wojennego. "Uznałem że w 2026 roku chcę się całkowicie skupić na własnym projekcie – Defence Channel" – napisał w ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych Wolski.

Stanowski do Wolskiego: Jesteś dezerterem

– Uważam, że to oświadczenie nie było szczere. Przypominam sobie historię, kiedy robiliśmy akcję ze Stonogą. I jeszcze nie było wiadomo, to znaczy ludzie z zewnątrz nie wiedzieli, że to jest wkrętka, że słowa "Ziobry nie ruszamy" – to jest wyreżyserowane. Ty tego nie wiedziałeś. I pierwsze, co zrobiłeś, gdy wszyscy się na nas rzucili, gdy przeprowadzono totalny, frontalny atak, to wyznałeś miłość Romanowi Giertychowi na Twitterze – zwrócił się bezpośrednio do Wolskiego założyciel Kanału Zero.

– Od tamtej pory wiedziałem, że może współpracować profesjonalnie, natomiast ufam ci to tak nie do końca. I teraz mieliśmy powtórkę z rozrywki. Ruszyli wszyscy na Kanał Zero po pierwszym materiale Marii Wiernikowskiej. Broń Boże nie uważam, że musisz brać wizerunkowe problemy Kanału Zero na siebie, nie o to chodzi. Ale jak wszyscy ruszyli z tym atakiem, z tym ściekiem, z tymi pomówieniami, to ty wykombinowałeś sobie, że to będzie najlepszy dzień, żeby ogłosić, że ty z tym Kanałem Zero to już współpracować nie będziesz – kontynuował Stanowski.

– Po raz drugi się okazało, że w godzinie próby lepiej z tobą nie iść na wojnę. Ty się zajmujesz tematyką wojenną. Tak to żadnej wojny się nie wygra. Mam wrażenie, że ty jesteś trochę taki dezerter. Jak jest jakiś problem, to ty zrywasz tę flagę z rękawa i mówisz: "Ja w zasadzie nigdy ich nie lubiłem" – dodał.

"Wypuszczasz hołd dla Putina"

Na słowa twórcy Kanału Zero zareagował sam zainteresowany. "Mimo całej sympatii do Ciebie uważam jednak, że bardzo nieelegancko skomentowałeś moje odejście na swoim ostatnim materiale. Co prawda zawsze nieco podziwiałem to jak lekko i łatwo potrafisz obrażać ludzi z intonacją pełną udawanej dobroci i koleżeństwa, ale jak jest to w stosunku do mnie, to muszę jedną rzecz sprostować" – napisał na platformie X Wolski.

"Jak zabiegałeś o to, żebym pracował z Tobą, to zaprosiłeś mnie na steka do Wawy. Jak ja chciałem się z Tobą spotkać od września 2025 i porozmawiać o tym, że chcę jednak wygaszać »Militarne Zero«, bo pracuję nad swoim projektem, tj Defense Channel, to nie znalazłeś na to czasu, zaś ja po piątym października (ostatni SMS, możesz sprawdzić) stwierdziłem że nie będę się więcej narzucać propozycją spotkania i porozmawiania. Oczywiście chciałem odejść na koniec roku 2025 – co byłoby naturalne – ale wtedy wypuściłeś Kamratów. Myślę – kurczę słabo to wygląda, to odczekam ponad miesiąc – wypuszczasz hołd dla Putina autorstwa Pani Wiernikowskiej. Sorry, ale na Kim Dzong Una nie będę czekać" – stwierdził.

"Masz bardzo fajnych, wartościowych ludzi w KZ i serio żałowałem rozstania z nimi. No to teraz ów żal lekko zelżał, ale dalej życzę Tobie sukcesów i powodzenia w tym co robisz. Zapewne rozwiniesz biznes do poziomu dużej TV i małego imperium medialnego. Bywaj tam Krzysiek i odbieraj telefony – mniej będzie niepotrzebnych spin. Pozdrawia »dezerter« z Kanału Zera »dezertera« z Kanału Sportowego" – skwitował.

