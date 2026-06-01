Zaskakująca sytuacja. WPolsce24 zamazuje logo Republiki

Telewizja wPolsce24 proponuje nową ramówkę. W zapowiedzi jednego z nowych programów, którą zamieszczono w mediach społecznościowych, zamazano logo telewizji Republika.

Chodzi o program "Pytania o Polskę" prowadzony przez Małgorzatę Gałkę, który który zastąpi "Minęła 20:05" i będzie nadawany od poniedziałku do soboty. Internauci szybko odnotowali nietypową sytuację. W zapowiedzi programu dwukrotnie zamazano "kostkę" na mikrofonie telewizji Republika.

Do "zamazania" doszło w przypadku relacji z protestu Ruchu Obrony Granic oraz wypowiedzi posła Janusza Kowalskiego i aktywisty Roberta Bąkiewicza.

Startuje nowa telewizja. Ujawniono nazwiska

Tymczasem obu prawicowym stacjom niedługo przybędzie konkurencja. Na polski rynek wchodzi bowiem nowa stacja telewizyjna – Newsmax Polska. – Ameryka od dawna rozumie, że wolna Europa jest niezbędna dla wolnego świata. Nigdzie duch wolności nie jest dziś silniejszy niż tutaj, w Polsce – mówił podczas gali inauguracyjnej twórca i właściciel Newsmaxa, Christopher Ruddy. Dziennikarz zaznaczył, że zrozumiał, iż nie będzie lepszego momentu na polskim rynku medialnym na start takiego brendu jak Newsmax. Jak podkreślił, na rodzimym podwórku jest "miejsce na telewizję, która traktuje widza poważnie, która nie zakłada z góry, o czym widz powinien myśleć". – Niby proste, ale w dzisiejszych czasach zaskakująco trudne do wykonania – przyznał.

Wojciech Surmacz, producent wykonawczy Newsmax Polska, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, zapowiedział, że start stacji nastąpi w drugiej połowie czerwca. Trafi ona na platformy satelitarne, do operatorów kablowych, IPTV i serwisów streamingowych.

Początkowo stacja wraz z zapleczem technicznym ma zatrudniać około 100 osób, w tym 26 dziennikarzy.

Czytaj też:

Najwięcej kar dla TV Republika. Raport KRRiT