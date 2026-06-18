Ukraińskie służby aktywne w Polsce. Namawiają Ukraińców do szpiegowania polskich urzędów

"Rzeczpospolita" opisuje działalność obcych służb na terenie Polski. Z informacji gazety wynika, że aktywny jest wywiad nie tylko brytyjski i amerykański (które zbierają informacje na temat wojny), ale także brytyjski i francuski, który zajmuje się lobbingiem. Niepokojąco brzmią również informacje o działalności ukraińskich służb.

Dziennik opisuje, że ukraińskie służby rekrutują ukraińskich imigrantów i namawiają ich do szpiegowania państwa polskiego. Chodzi o wynoszenie wrażliwych informacji z polskich urzędów i firm, w których migranci są zatrudnieni.

Polskie prokuratury prowadzą obecnie śledztwa w sprawie szpiegostwa na rzecz państwa ukraińskie. – Akty oskarżenia są utajniane przez prokuraturę, bo jakby nie mówić, to są nasi sojusznicy – mówi gazecie jeden z informatorów.

Ukraiński wywiad próbuje pozyskać nawet Polaków, którzy jadą na Ukrainę z pomocą humanitarną. Czasami służby ukraińskie podszywają się pod polskie i posługują się fałszywymi dokumentami.

Ukraińcy zakładają w Polsce firmy. Nowe dane

Tymczasem ukraińscy imigranci czują się coraz pewniej na polskim rynku pracy. Jak wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w 2025 roku Ukraińcy założyli w Polsce 31,4 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), co stanowi 12 proc. wszystkich nowych firm zarejestrowanych nad Wisłą. Oznacza to, że coraz częściej nie chcą zarabiać jako pracownicy, ale decydują się na próbę rozkręcenia własnego biznesu.

Najwięcej działalności gospodarczych założonych przez obywateli Ukrainy powstało w województwach mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. Łącznie trzy wymienione województwa stały się miejscem dla ponad połowy wszystkich nowych ukraińskich firm zarejestrowanych w Polsce.

Branżowe media zwracają uwagę, że skala tej aktywności jest wyraźnie większa niż w przypadku polskich przedsiębiorców, którzy w tych samych województwach założyli łącznie 35 proc. wszystkich nowych firm. Największym zainteresowaniem wśród obywateli Ukrainy cieszą się branże budowlana, usługowa oraz związana z telekomunikacją i programowaniem komputerowym. To właśnie te sektory odpowiadają za większość nowych działalności gospodarczych zakładanych przez obywateli z Ukrainy.

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