Nowacka chce obejść weto prezydenta. Zapewnia, że ma "plan B"

Niedawno prezydent Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Ustawa przewidywała m.in. skatalogowanie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

Prezydent podkreślił, że nie kwestionuje potrzeby ochrony praw uczniów, ale sprzeciwia się proponowanym rozwiązaniom. – Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego – mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak dodał: – Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.

Nowacka o "planie B"

Szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała, że w jej resorcie będzie działał rzecznik praw uczniowskich. – Plan B jest i będziemy go prezentować w najbliższych dniach – podkreśliła minister. Nowacka pytana o szczegóły tego "planu B" powiedziała, że poda je najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

– Młodzi ludzie muszą znać swoje prawa. Nawet w dzisiejszej dyskusji – w trakcie spotkania i chwilę po nim – młodzi zgłaszają sprawy, które tak naprawdę można by wyjaśnić dzięki takiemu rzecznikowi – zaznaczyła minister edukacji.

– Czy konsumenci są bardziej roszczeniowi, dlatego, że jest Rzecznik Praw Konsumenta? Czy pacjenci są bardziej roszczeniowi, dlatego, że jest Rzecznik Praw Pacjenta? Nie, są świadomi, a ich prawa są powszechnie znane i chronione – podkreśliła Nowacka. Szefowa MEN przypomniała, prezydent Nawrocki "deklarował, że będzie słuchał młodych", ale w przypadku ustawy dotyczącej rzeczników praw ucznia nie wysłuchał głosu młodych osób.