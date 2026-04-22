To wtedy Magyar przejmie władze na Węgrzech. Jest data zaprzysiężenia

Informację o terminie zaprzysiężenia przekazał w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych sam Peter Magyar.

"Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu". Znamy datę zaprzysiężenia Magyara

"9 maja po południu, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia premiera, na placu Kossutha w Budapeszcie, obok Parlamentu odbędzie się uroczystość z okazji zmian politycznych" – przekazał przyszły węgierski przywódca, po czym zwrócił się do obywateli: "Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu".

Z kolei Kancelaria prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka przekazała, że inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu rozpocznie się 9 maja o godz. 10.

Media zwracają uwagę, że tego dnia w Moskwie odbędzie się parada upamiętniająca zwycięstwo ZSRR nad Niemcami w 1945 roku. Obchodzony 9 maja Dzień Zwycięstwa to najważniejsze święto państwowe w Federacji Rosyjskiej.

Wybory na Węgrzech. To koniec ery Viktora Orbana

Przypomnijmy, że sobotę opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech po przeliczeniu 100 proc. głosów. Wybory na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia. W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie TISZA Petera Magyara zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52 mandaty, a Mi Hazank – sześć. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty. Taki wynik gwarantuje TISZY większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

Na początku tygodnia lider zwycięskiego ugrupowania ujawnił skład swojego przyszłego gabinetu. Wiadomo, że na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii. Ministrem obrony narodowej zostanie Romulus Rusin-Szendi. Zsolt Hegedus będzie ministrem zdrowia, Laszlo Gajdos – ministrem środowiska, a Szabolcs Bona – rolnictwa i żywności.

Łącznie rząd Petera Magyara ma się składać z 16 resortów.

Wcześniej lider partii TISZA przekazał, że Bujdoso Andrea stanie na czele jego frakcji w parlamencie, a Forsthoffer Agnes zostanie przewodniczącą węgierskiego Zgromadzenia Narodowego.

Czytaj też:

Przełom ws. rurociągu "Przyjaźń". Zełenski ogłaszaCzytaj też:

"Te kwestie muszą najpierw zostać wyjaśnione". Magyar rozmawiał z FicoCzytaj też:

Netanjahu zostanie aresztowany, jeśli przyjedzie na Węgry? Jasne słowa Magyara