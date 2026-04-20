Netanjahu zostanie aresztowany, jeśli przyjedzie na Węgry? Jasne słowa Magyara

Telex zapytał Petera Magyara podczas konferencji prasowej w poniedziałek, czy zaprosił premiera Izraela Benjamina Netanjahu na 70. rocznicę rewolucji węgierskiej z 1956 roku, mimo planów ponownego przystąpienia do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).

Przyszły premier Węgier odpowiedział, że domyślnie zaprosił każdą głowę państwa i chce to uczcić w odpowiedni sposób.

Potwierdził, że rząd może wstrzymać wycofywanie się z MTK, a jeśli osoba będąca stroną MTK i poszukiwana przez sąd wejdzie na terytorium kraju, musi zostać zatrzymana.

– Nie trzeba wszystkiego mówić drugiemu szefowi rządu przez telefon – dodał, odnosząc się do tego, czy omówił to z izraelskim premierem.

Orban ignorował nakaz MTK wobec Netanjahu

Po wyborach na Węgrzech opozycyjna wobec premiera Izraela gazeta "Haarec" komentowała, że „wraz z przegraną Orbana Netanjahu stracił swojego najbliższego sojusznika w Europie, ale nie wpłynie to znacząco na politykę zagraniczną Izraela”.

Gazeta oceniła, że dla Benjamina Netanjahu szczególnie ważne będzie stanowisko nowych władz w Budapeszcie wobec nałożonego na niego przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania.

Prokuratura MTK oskarża premiera Izraela o zbrodnie wojenne podczas wojny w Strefie Gazy.

Viktor Orban to zignorował, zapowiedział wystąpienie z MTK i przyjął izraelskiego premiera w Budapeszcie.

TISZA wygrywa wybory na Węgrzech

W sobotę opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech po przeliczeniu 100 proc. głosów. Wybory na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia.

W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie TISZA Petera Magyara zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52 mandaty, a Mi Hazank – sześć. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Taki wynik gwarantuje TISZY większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

