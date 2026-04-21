"Te kwestie muszą najpierw zostać wyjaśnione". Magyar rozmawiał z Fico

Peter Magyar, lider partii TISZA, przyszły premier Węgier, poinformował na platformie X, że odbył rozmowę telefoniczną z premierem Słowacji Robertem Fico.

"Wyraziłem jasno, że możemy prowadzić rozmowy na temat jakichkolwiek spraw politycznych tylko wtedy, gdy otrzymamy gwarancje, że Słowacja uchyli ustawodawstwo zagrażające Węgrom na Słowacji więzieniem oraz, gdy zostanie wyraźnie ustalone, że w przyszłości nie dojdzie do konfiskaty ziemi naszych węgierskich rodaków na Słowacji na podstawie Dekretów Beneša i zasady zbiorowej winy" – napisał na platformie X.

Lider partii TISZA podkreślił, że ponowił wobec premiera Słowacji zapewnienie, że "rząd TISZA będzie dążył do wzmocnienia stosunków węgiersko-słowackich i odbudowy Grupy Wyszehradzkiej".

"Jednak te kwestie muszą najpierw zostać wyjaśnione i rozwiązane. Podkreśliłem wobec Roberta Fico, że dla każdego węgierskiego rządu ochrona praw naszych węgierskich rodaków na Słowacji pozostaje najwyższym priorytetem w stosunkach węgiersko-słowackich. Ustaliliśmy, że kontynuujemy nasze rozmowy osobiście na nadchodzącym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli" – poinformował Peter Magyar.

Wybory na Węgrzech. Zdecydowane zwycięstwo partii TISZA

W sobotę opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech po przeliczeniu 100 proc. głosów. Wybory na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia.

W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie TISZA Petera Magyara zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52 mandaty, a Mi Hazank – sześć. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Taki wynik gwarantuje TISZY większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

Czytaj też:

Ta sprawa ostro podzieliła Węgry i Ukrainę. Magyar wzywa ZełenskiegoCzytaj też:

Magyar ujawnia. To oni zostaną ministrami w jego przyszłym rządzie