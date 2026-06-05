Kuriozalna interwencja RPD. Korwin-Mikke komentuje

Głównym hasłem Lewicy, o które walczy otwarcie i którego nie ukrywa, jest równość. Lewica stawia sobie za cel równość – ma być równo. Otóż każdy, kto zajmuje się czy to socjologią, czy fizyką, wszystko jedno, wie, że całkowita równość oznacza śmierć.

Jeżeli wszystko wyrównamy we wszechświecie, nie będzie już zimnych przestrzeni ani gorących gwiazd. Wszędzie będzie jednolita materia. Nastąpi śmierć, nic nie będzie się ruszało. To nazywa się śmiercią cieplną. Wszędzie będzie jednakowa temperatura i nie będzie warto nic robić.

To samo dotyczy społeczeństwa. Jeżeli wyrównamy wszystko, jeżeli zrealizujemy ten ideał socjalistów, że cokolwiek by się nie robiło, wszyscy będą mieli po równo, to oczywiście ludzie przestaną pracować. Po co mają cokolwiek robić, skoro i tak wszystko będzie wyrównane?