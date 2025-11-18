Sikorski zdecydował ws. Ziobry. Odpowiedź na wniosek

7 listopada br. Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z rzekomymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

13 listopada prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy Ziobry.

Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Budapeszcie. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW. Już 6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika Zbigniew Ziobro poinformował, że nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. – Znalazłem się na Węgrzech, dlatego że od wielu tygodni była planowana konferencja na temat praworządności w UE, w tym łamania prawa w Polsce. Byłem jednym z gości – tłumaczył.

Sikorski: Unieważniłem paszport dyplomatyczny Zbigniewa Z.

Tymczasem prokuratura zwróciła się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o unieważnienie paszportu dyplomatycznego Zbigniewa Ziobry. Szef MSZ przychylił się do tego wniosku.

Polityk Koalicji Obywatelskiej poinformował o tym w mediach społecznościowych.

"Na wniosek Prokuratury Krajowej unieważniłem paszport dyplomatyczny Zbigniewa Z." – napisał Sikorski na portalu X.

Ziobro nie będzie ubiegał się o ułaskawienie

Zbigniew Ziobro został zapytany, czy ewentualnie wystąpi o ułaskawienie do prezydenta Karola Nawrockiego. – Nie, w ogóle nie jestem zainteresowany tego rodzaju działaniami, ułaskawieniem – odpowiedział w rozmowie z telewizją wPolsce24.

Były minister sprawiedliwości podkreślił, że jest człowiekiem niewinnym.

– Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi, że broni pryncypiów polskiego prawa, polskiego systemu, że potępia te wszystkie kryminalne działania Żurka, Tuska, związane z zawłaszczaniem nielegalnym prokuratury, a później sądownictwa. Chwała za to panu prezydentowi. Chwała za odwagę – zaznaczył.

