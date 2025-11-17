Ziobro wystąpi do Nawrockiego o ułaskawienie? Jednoznaczna deklaracja

– Nie, w ogóle nie jestem zainteresowany tego rodzaju działaniami, ułaskawieniem – odpowiedział w rozmowie z telewizją wPolsce24.

Podkreślił, że jest człowiekiem niewinnym.

– Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi, że broni pryncypiów polskiego prawa, polskiego systemu, że potępia te wszystkie kryminalne działania Żurka, Tuska, związane z zawłaszczaniem nielegalnym prokuratury, a później sądownictwa. Chwała za to panu prezydentowi. Chwała za odwagę – dodał.

Zbigniew Ziobro zaznaczył, że „absolutnie, będąc wdzięcznym za taką postawę, w obronie zasad państwa prawa i takich reguł gry, które pozwolą też mi wrócić, poddać się osądowi, którego bardzo chcę, na uczciwych zasadach”. – Otóż nie zamierzam i nie będę występował o prawo łaski, ponieważ jestem człowiekiem niewinnym i czuję się dogłębnie niewinny. Podejmowałem wszystkie działania na podstawie i w ramach prawa, jako minister sprawiedliwości, nadzorując Fundusz. Jestem przekonany, że moi współpracownicy (…) też realizowali wszystkie zapisy mieszczące się w ustawach – wyjaśnił.

Fundusz Sprawiedliwości. Sejm wyraził zgodę na aresztowanie Ziobry

7 listopada Sejm najpierw zdecydował o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a później wyraził zgodę na jego aresztowanie. Za aresztem zagłosowało 244 posłów, przeciw – 198. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak informował, że w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, prokurator uzyskał materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Ziobrę łącznie 26 przestępstw. Poinformował, że zarzuty, które prokurator chce przedstawić, dotyczą m.in. złożenia i kierowania „zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze”. Podkreślił też, że łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym udzielenie dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 mln zł.

Zbigniew Ziobro przebywa w Budapeszcie. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.

6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika Zbigniew Ziobro poinformował, że nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. – Znalazłem się na Węgrzech, dlatego że od wielu tygodni była planowana konferencja na temat praworządności w UE, w tym łamania prawa w Polsce. Byłem jednym z gości – tłumaczył.

