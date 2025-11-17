Nowe informacje ws. aresztu dla Ziobry. Wiadomo, kiedy sąd podejmie decyzję

RMF FM informuje, że decyzja w sprawie ewentualnego aresztu dla Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, może zapaść 22 grudnia o godz. 10:00. Decyzję podejmie sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.

Fundusz Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów

7 listopada Sejm najpierw zdecydował o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a później wyraził zgodę na jego aresztowanie. Za aresztem zagłosowało 244 posłów, przeciw – 198. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak informował, że w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, prokurator uzyskał materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Ziobrę łącznie 26 przestępstw. Poinformował, że zarzuty, które prokurator chce przedstawić, dotyczą m.in. złożenia i kierowania „zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze”. Podkreślił też, że łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym udzielenie dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 mln zł.

Ziobro przebywa w Budapeszcie

Zbigniew Ziobro przebywa w Budapeszcie. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.

6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika Zbigniew Ziobro poinformował, że nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. – Znalazłem się na Węgrzech, dlatego że od wielu tygodni była planowana konferencja na temat praworządności w UE, w tym łamania prawa w Polsce. Byłem jednym z gości – tłumaczył.

