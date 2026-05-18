Policja na posesji Kaczyńskiego. Zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował we wpisie na platformie X, że „do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie”.

Policja na posesji Jarosława Kaczyńskiego

"Wieczorem, w związku ze zgłoszeniem, jakie rzekomo wpłynęło drogą elektroniczną na komendę policji, o podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przed jego domem pojawił się patrol policji, który chciał dokonać przeszukania terenu wokół domu" – poinformował.

Rafał Bochenek ocenił, że "choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile".

Funkcjonariusze w domu Tomasza Sakiewicza

Od kilku dni trwa akcja nękania dziennikarzy Telewizji Republika. Służby odebrały już kilkadziesiąt fałszywych zgłoszeń, jakoby w domach dziennikarzy dochodziło prób samobójczych lub były w nich materiały wybuchowe.

W piątek Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny i prezes Telewizji Republika, poinformował w piątek, że w jego mieszkaniu pojawili się funkcjonariusze policji.

– Policja siłą wtargnęła do mojego domu, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko – przekazał.

W sobotę wieczorem po raz kolejny zaalarmowano służby w sprawie możliwości podłożenia bomby w siedzibie stacji.

Policja na terenie telewizji wPolsce24

Z kolei w poniedziałek funkcjonariusze policji pojawili się na terenie telewizji wPolsce24. Policjanci poinformowali, że otrzymali anonimowe zgłoszenie o ładunkach wybuchowych, które miały znajdować się w siedzibie... Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie.

