Wtargnięcie policji do mieszkania Sakiewicza. Zareagował Kaczyński

Kaczyński w wymowny sposób skrytykował działania ekipy rządzącej, sugerując, że dzisiejsza akcja jest kolejnym z całej serii działań z wykorzystaniem instytucji i organów państwa wymierzonych w partie opozycyjne oraz niewygodne dla władzy media. Polityk zaznaczył przy tej okazji przesłanie polityczne. Jego zdaniem wobec działań władz za rządów premiera Tuska, opozycja tym bardziej powinna wykazać się jednością.

Kaczyński: Media na celowniku. Chcą zastraszyć

"Najbardziej boją się prawdy. Systematycznie uderzają w filary demokracji: wolność i niezależność. Dzisiaj na celowniku znalazły się media demaskujące obłudę i kłamstwa ich rządu. Chcą zastraszyć! Chcą zniszczyć! Odpowiedzią musi być jedność opozycji" – czytamy w poście na profilu lidera PiS.

twitter

Policja wtargnęła do mieszkania Sakiewicza

Funkcjonariusze weszli do mieszkania Tomasza Sakiewicza w piątek po południu. Dziennikarz relacjonował, że policja siłą wtargnęła do jego mieszkania i skuła jego asystentkę. Funkcjonariusze twierdzili natomiast, że w lokalu znajduje się "jakieś dziecko w zagrożeniu". Ostatecznie okazało się, że donos o rzekomym zagrożeniu czyjegoś życia był nieprawdziwy.

Policja tak tłumaczy swoją interwencję. "Policja została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Informacja taka zgodnie z przyjętymi zasadami otrzymała najwyższy priorytet, a na miejsce niezwłocznie skierowany został patrol Policji" – podała Komenda Rejonowa Policji Warszawa II. Funkcjonariusze mieli skuć asystentkę, gdyż ta nie chciała z nimi współpracować. "Na czas wyjaśnienia sytuacji mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki".

"Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci zakończyli interwencję. Nikt nie został zatrzymany" – przekazała komenda.

W wyniku serii fałszywych alarmów policja miała w ostatnim czasie wielokrotnie nachodzić dziennikarzy Telewizji Republika.

Na swoim profilu na X Sakiewicz opublikował nagranie video, które potwierdza, że kobieta została zakuta w kajdanki, gdy policjanci przebywali w mieszkaniu. Słychać też wymianę zdań dziennikarza z prowadzącym "interwencję" mundurowym.

twitterCzytaj też:

Zawrzało w sieci ws. Sakiewicza. "Kryptodyktatura w natarciu", "Gdzie jest Bruksela?"Czytaj też:

Policja w domu Sakiewicza. "Sparaliżowanie naszej pracy i zastraszenie rodzin"