Nowy redaktor naczelny portalu Zero. Stanowski ogłasza

W poniedziałek Patryk Słowik we wpisie na platformie X poinformował o swojej rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego portalu zero.pl.
"Zazwyczaj w takich sytuacjach są pytania dwojakiego rodzaju, więc od razu odpowiadam" – napisał.
Dziennikarz podkreślił, że nie planuje "rozwodzić się o powodach, bo uważam za nieeleganckie prowadzenie publicznych dyskusji o wewnętrznych sprawach". "Ale żadnych teorii spiskowych nie warto w tym szukać i uważam Kanał Zero za bardzo fajną firmę" – dodał.
Patryk Słowik przekazał ponadto, że nie dostał lepszej oferty od kogoś innego, więc – jak dodał – nie umie odpowiedzieć co dalej.
"I nie dziękuję jeszcze świetnej ekipie, która zaufała Krzysztofowi, mnie – tylko dlatego, że będzie jeszcze okazja za trzy miesiące wszystkim podziękować" – zakończył swój wpis.
Stanowski ogłasza: Anna Wittenberg redaktor naczelną portalu zero.pl
Patrykowi Sławikowi podziękował Krzysztof Stanowski.
"Jednocześnie na stanowisku redaktor naczelnej witam Annę Wittenberg" – poinformował.
Anna Wittenberg dotychczas pełniła funkcję wicenaczelnej portalu zero.pl.
"Nie zmieniamy żadnych założeń, celów czy środków. Portal będzie szedł w tym samym kierunku, niezmiennie będzie rozwijany i niezmiennie doinwestowany. Interesują nas przede wszystkim ambitne treści" – napisał Krzysztof Stanowski.
Portal zero.pl od 1 lutego 2026 roku
Portal zero.pl zadebiutował 1 lutego tego roku. Od początku jego redaktorem naczelnym był Patryk Słowik.
Według badania Mediapanel w kwietniu portal odwiedziło 549,2 tys. internautów, co dało 1,84 proc. zasięgu.
