"Ludzie potrzebują nadziei". Leon XIV oczekiwany w Hiszpanii

Jak podkreśla kapłan, działania związane z wizytą prowadzone są na wielką skalę, a Hiszpanie wciąż żywo pamiętają pielgrzymki św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Specjalny zespół przygotowuje wizytę

Hiszpański kapłan wyjaśnia, że za medialną stronę wizyty odpowiada specjalny zespół "conelPapa.es”, który koordynuje komunikację i promocję wydarzeń związanych z papieską podróżą.

– Przygotowania prowadzone są poprzez media społecznościowe, spoty reklamowe, krótkie materiały wideo typu Reels, kampanie informacyjne, spotkania oraz komunikację skierowaną nie tylko do Hiszpanii, ale praktycznie do całego świata – mówi ks. Serrano.

Dodaje, że zainteresowanie wizytą rośnie zarówno wśród wiernych, jak i mediów świeckich oraz środowisk politycznych.

"Hiszpanie czekają z ogromnym entuzjazmem”

Zdaniem rozmówcy Vatican News, Leon XIV już teraz cieszy się w Hiszpanii ogromną popularnością. – Papież jest bardzo oczekiwany. Współczesną Hiszpanię odwiedziło tylko trzech papieży, a ostatnim był Benedykt XVI dziesięć lat temu. Dlatego ta podróż budzi ogromne zainteresowanie we wszystkich środowiskach społecznych i państwowych – podkreśla.

Jak zaznacza, historycznym momentem ma być również planowana wizyta Papieża w hiszpańskim Kongresie Deputowanych. – Leon XIV będzie pierwszym papieżem w historii, który odwiedzi hiszpański parlament – przypomina ks. Serrano.

W pamięci nadal żyje Jan Paweł II

Hiszpanie jak zauważa kapłan z Toledo wciąż bardzo dobrze pamiętają wcześniejsze pielgrzymki papieskie, szczególnie wizyty Jana Pawła II. – Nadal wspomina się pierwszą podróż Jana Pawła II do Hiszpanii w 1982 roku, kiedy odwiedził m. in. Madryt i Barcelonę. Wielkie wrażenie pozostawiły również celebracje eucharystyczne, zwłaszcza ta na Cuatro Vientos z monstrancją z Toledo odbijającą promienie słońca – opowiada.

Przypomina także, że Barcelonę odwiedziło już kilku papieży, w tym Benedykt XVI, a Leon XIV będzie kolejnym Następcą św. Piotra odwiedzającym to miasto.

"Papież ma umacniać ludzi w wierze”

Ks. Serrano zaznacza, że oczekiwania wobec wizyty nie ograniczają się jedynie do wymiaru politycznego czy medialnego. – Kiedy przyjeżdża Głowa Kościoła, zawsze pojawiają się ogromne oczekiwania ze strony polityków, mediów i całego społeczeństwa. Ale trzeba pamiętać, że Papież jest przede wszystkim przewodnikiem wiary – mówi.

Jak dodaje, wielu Hiszpanów oczekuje od Leona XIV przede wszystkim duchowego umocnienia. – Ludzie mają nadzieję, że Papież będzie zachęcał do dalszej drogi wiary, pomagał i przypominał, że naprawdę warto wierzyć w Boga – podkreśla ks. Álvaro Serrano.

Czytaj też:

Kard. Parolin: Unia Europejska musi być twórczym wysiłkiem na rzecz pokojuCzytaj też:

Ile kosztuje wizyta papieża? Kwoty idą w miliony