Pierwsza encyklika Leona XIV. Ujawniono datę i tytuł

Pierwsza encyklika papieża Leona XIV wpisuje się w kontekst 135. rocznicy ogłoszenia encykliki "Rerum Novarum". W swoim historycznym dokumencie Leon XIII bronił godności człowieka wobec nierówności społecznych i wyzysku robotników, dając początek Katolickiej Nauce Społecznej.

Jak wynika z komunikatu biura prasowego Stolicy Apostolskiej, nowa encyklika "Magnifica Humanitas" jest datowana na 15 maja 2026 r. i została poświęcona "trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji".

Publiczna prezentacja pierwszej encykliki papieża Leona XIV

Ojciec Święty będzie obecny podczas publicznej prezentacji encykliki, która odbędzie się 25 maja w Watykanie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Kościoła, świata nauki oraz środowisk zajmujących się rozwojem nowych technologii.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Víctor Manuel Fernandez, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, Michael Czerny z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, prof. Anna Rowlands z Durham University, a także Christopher Olah, specjalista w dziedzinie interpretowalności sztucznej inteligencji.

W debacie uczestniczyć będzie również dr Leocadie Lushombo, zajmująca się teologią polityczną i katolicką nauką społeczną w Jesuit School of Theology przy Santa Clara University w Kalifornii.

Watykan. Komisja ds. sztucznej inteligencji

Encyklika jest następstwem wcześniejszych sygnałów, że Stolica Apostolska przygotowuje dokument poświęcony sztucznej inteligencji. Na początku lutego doniesienia wskazywały na trwające prace nad tekstem analizującym etyczne i antropologiczne implikacje nowych technologii. Leon XIV wypowiadał się już na temat zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym, ostrzegając przed niebezpieczeństwami wynikającymi z "niekontrolowanej technologii" i podkreślając znaczenie ochrony godności osoby ludzkiej.

W sobotę papież Leon XIV zaaprobował powołanie w Watykanie komisji ds. sztucznej inteligencji. Jako cel prac tego gremium wskazano ułatwienie współpracy i wymiany poglądów w sprawie działań i projektów związanych ze sztuczną inteligencją, w tym zasad jej wykorzystania przez Stolicę Apostolską.

