Koniec kariery prawnika "od trumny na kółkach". Paweł K. skreślony z listy adwokatów

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", mężczyzna sam złożył oświadczenie o wystąpieniu z adwokatury. Informację potwierdziła Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi. – Złożył oświadczenie o wystąpieniu z adwokatury. W związku z tym uchwałą z dnia 14 maja 2026 roku Okręgowa Rada Adwokacka skreśliła go z listy adwokatów – przekazała "Wyborczej" rzecznik łódzkiej ORA mec. Justyna Cheda-Onisk.

Wypadek, który wstrząsnął opinią publiczną

Do tragedii z udziałem byłego adwokata doszło we wrześniu 2021 roku na trasie Barczewo–Jeziorany. Paweł K. wracał z rodziną z wesela znajomej. Prowadzony przez niego mercedes zderzył się czołowo z audi 80, którym podróżowały dwie starsze kobiety. Obie zginęły na miejscu.

Według ustaleń śledczych adwokat przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Prokuratura twierdziła, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sam Paweł K. nie przyznawał się do winy. W organizmie prawnika wykryto śladowe ilości kokainy. Jak podawano, były one jednak zbyt małe, by postawić mu zarzuty związane z narkotykami. Największe oburzenie wywołały jednak słowa Pawła K. wypowiedziane już po wypadku. W mediach społecznościowych stwierdził, że tragedia była "konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach".

Wyrok i list gończy

W pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał Pawła K. na dwa lata więzienia i pięć lat zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd uznał, że oskarżony nie kontrolował samochodu i nie obserwował drogi. Po apelacji olsztyński sąd okręgowy złagodził karę do 1,5 roku więzienia i czterech lat zakazu prowadzenia pojazdów. Przyjęto kwalifikację nieumyślnego spowodowania wypadku.

Na początku maja za Pawłem K. wydano list gończy, bo nie stawił się do odbycia kary. Policja zatrzymała go kilka dni później w powiecie hrubieszowskim.

Nie jedyne przewinienia byłego adwokata

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", Paweł K. był też oskarżony w sprawie dotyczącej zwolnień lekarskich łódzkich adwokatów. W 2025 roku został również nieprawomocnie skazany za utrudnianie postępowania karnego i ujawnienie informacji objętych tajemnicą śledztwa.

Prokuratura w Szczecinie prowadzi też postępowanie dotyczące narkotyków. Pawłowi K. i jego żonie przedstawiono zarzuty związane z pomocą przy ukryciu kokainy, mefedronu i marihuany.

