Ostrzeżenie przed epidemią. MSZ apeluje do Polaków, na liście trzy kraje

W komunikacie MSZ opublikowanym w poniedziałek (18 maja) przypomniano, że dla terenów przygranicznych DRK, Ugandy i Sudanu Południowego obowiązuje czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących, oznaczający rekomendację rezygnacji ze wszelkich wyjazdów.

Resort zaznaczył w oświadczeniu, że zagrożenie dotyczy przede wszystkim obszarów, gdzie wykryto nowe przypadki zakażeń wirusem Ebola.

Wirus Ebola. WHO ogłasza międzynarodowy alarm

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w niedzielę (17 maja) międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga. Według organizacji, do tej pory odnotowano ponad 80 zgonów prawdopodobnie związanych z wirusem Ebola oraz setki podejrzanych przypadków zakażeń.

To siedemnasta epidemia Eboli w DRK od wykrycia wirusa w 1976 r. Poprzednie ognisko epidemiczne w tym kraju oficjalnie zakończono pod koniec ubiegłego roku. Najtragiczniejsza fala zachorowań, w latach 2018-2020, doprowadziła do śmierci ponad 1000 osób.

Nowe ognisko epidemii w Afryce

Eksperci ostrzegają, że nowe ognisko może okazać się szczególnie trudne do opanowania, ponieważ wykryty szczep wirusa nie ma obecnie skutecznej szczepionki. WHO zwraca uwagę na ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby do państw sąsiadujących z Demokratyczną Republiką Konga.

Ebola jest ciężką chorobą zakaźną przenoszoną przez kontakt z krwią lub wydzielinami zakażonych osób. Śmiertelność w zależności od szczepu wirusa może sięgać od 30 proc. do nawet 90 proc.

Choroba rozpoczyna się od objawów grypopodobnych (gorączka, osłabienie, bóle mięśni i stawów), po których mogą nastąpić niebezpieczne krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne (np. z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego).