Immunitet Ziobry. Komisja zdecydowała

Komisja przegłosowała w środę przekazanie rekomendacji ze względy na kroki podjęte przez Dorotę Wysocką-Schnepf. Głosowanie miało charakter tajny.

– Informuję, że komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku oskarżycielki prywatnej z 9 grudnia 2025 roku o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry – przekazał przewodniczący sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Jarosław Urbaniak (KO).

Co powiedział były minister sprawiedliwości?

Wniosek ws. uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry został złożony w imieniu dziennikarki TVP ze względu na treść zeznań byłego szefa resortu sprawiedliwości, jakie zostały złożone na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa we wrześniu 2025 roku.

Dorotę Wysocką-Schnepf reprezentował podczas posiedzenia komisji mec. Wojciech Łączewski. Adwokat stwierdził, że Ziobro "zamiast trzymać się odpowiadania na pytania i zeznawać co do faktów (...) pozwolił sobie na oceny" i "wypowiedział pod adresem oskarżycielki prywatnej słowa, że media są teraz z panią Schnepf jeszcze gorsze, niż były wcześniej", zaś nazwisko dziennikarki "kojarzy mu się rodzinnie z tego tytułu, że brat dziadka pani Schnepf skazał bliską osobę na karę dożywotniego pozbawienia wolności" i że 'to jest w rodzinie pani oskarżycielki prywatnej »tradycja, w związku z czym reprezentuje inne światy'".

Ziobro w Stanach Zjednoczonych

W niedzielę media podały, że były minister sprawiedliwości znalazł się na amerykańskim terytorium. Według TVN24, polityk był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey. Stacja opublikowała jego zdjęcie, które przesłał redakcji jeden z widzów.

Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Według doniesień, do Ameryki wyjechał także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości.

– Rząd jest zagubiony, zagubiony jest Żurek. Kiedy byłem w Budapeszcie, wytoczono wobec mnie działa, które były zapowiedzą łamania prawa. Wbrew temu, co ta propaganda głoszona przez stronników Donalda Tuska powtarza, że uciekłem, to nieprawda. Przebywałem na ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji w Budapeszcie – powiedział w Telewizji Republika Zbigniew Ziobro.

