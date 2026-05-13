Miedwiediew: Gratuluję zachodnim "przyjaciołom" Rosji, teraz jesteśmy bliżej

Miedwiediew odniósł się do informacji przekazanych wcześniej przez rosyjskie władze o udanym teście Sarmata. "Gratulacje dla wszystkich zachodnich «przyjaciół» Rosji z okazji udanego testu strategicznego systemu rakietowego Sarmat. Teraz wszyscy jesteśmy sobie znacznie bliżsi" – napisał w serwisie X.

twitter

Rosyjski polityk opublikował również nagranie przedstawiające test pocisku. Według dowódcy Strategicznych Wojsk Rakietowych Rosji gen. Siergieja Karakajewa, pierwsze jednostki wyposażone w system Sarmat mają zostać postawione w stan gotowości bojowej jeszcze przed końcem roku.

Putin: Sarmat to najpotężniejsza rakieta na świecie

Prezydent Rosji Władimir Putin, cytowany przez państwową agencję TASS, ocenił, że Sarmat jest "najpotężniejszym systemem rakietowym świata" i przewyższa zachodnie odpowiedniki pod względem możliwości bojowych. Według Kremla pocisk ma zasięg przekraczający 35 tys. km i zdolność pokonywania istniejących oraz przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej.

Rosyjskie władze od miesięcy podkreślają znaczenie modernizacji strategicznych sił nuklearnych w kontekście napięć z państwami NATO i trwającej wojny przeciwko Ukrainie. Moskwa oskarża państwa zachodnie o eskalowanie sytuacji bezpieczeństwa w Europie poprzez zwiększanie wsparcia militarnego dla Kijowa oraz rozbudowę infrastruktury wojskowej NATO przy granicach Rosji.

Testy rosyjskiego pocisku nuklearnego

Pocisk RS-28 Sarmat, określany w krajach NATO kodową nazwą Szatan 2, jest ciężkim międzykontynentalnym pociskiem balistycznym nowej generacji, który ma zastąpić starsze systemy rakietowe wykorzystywane jeszcze od czasów Związku Radzieckiego. Według Rosjan, Sarmat może przenosić kilka głowic nuklearnych i wykonywać lot po trajektorii utrudniającej jego przechwycenie przez systemy obrony przeciwrakietowej Zachodu.

Agencja Reutera przypomina, że Sarmat już nieraz zawodził. Według zachodnich ekspertów, w wyniku jednego z testów przeprowadzonych we wrześniu 2024 r. w miejscu startu pocisku powstał głęboki krater.

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie Putin wielokrotnie przypominał światu o rozmiarach i potędze rosyjskiego arsenału nuklearnego. Jego oświadczenia Zachód postrzega jako próbę odstraszenia od zbyt zdecydowanej interwencji po stronie Kijowa – zauważa Reuters.

Czytaj też:

Norweski wywiad: Rosja wystrzeliła rakietę Buriewiestnik z Nowej Ziemi