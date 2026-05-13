Polski samochód elektryczny. "To nie Izera"

"Chciałbym podkreślić, że to nie jest Izera, a zupełnie nowy projekt, oparty o realne założenia. Tamten projekt, o niemal dziesięcioletniej historii, jest raczej symbolem nieudanych działań, na które wydano 600-800 mln zł" – powiedział Balczun podczas podpisania umowy inwestycyjnej na 4,5 mld zł pomiędzy EMP i NFOŚiGW.

"Zupełnie nowa marka"

W wyniku umowy Fundusz obejmie ponad 70 proc. udziałów w Electromobility Poland.

"To będzie zupełnie nowa marka. Chcielibyśmy, żeby w jakimś stopniu nawiązywała do polskich tradycji motoryzacyjnych, ale musi być też międzynarodowa, bo samochód będzie sprzedawany w całej Europie. Być może ogłosimy konkurs na nazwę, która będzie musiała wpisywać się w cały koncept strategiczny tego projektu" – dodał minister.

Prezes EMP Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że oprócz środków NFOŚiGW, będzie także "duże zaangażowanie" ze strony partnera.

"Strategia przewiduje kilka etapów budowy zakładu. W I etapie, w 2029 roku, zdolności produkcyjne wyniosą do 100 tys. pojazdów rocznie, przy czym dojście do produkcji tego rzędu zajmie ok. 2 lat. W kolejnych latach fabryka będzie mogła być szybko skalowana, a jej potencjał docelowo może zostać rozbudowany czterokrotnie" – powiedział szef EMP.

Dużo nowych miejsc pracy

Według niego, zatrudnienie w samym zakładzie produkcyjnym w Jaworznie, nie licząc centrum badawczo-rozwojowego, w momencie uruchomienia produkcji w 2029 roku będzie wynosiło ok. 1,2-1,3 tys. osób, a w 2031 roku powinno wzrosnąć do 2,9-3 tys. pracowników.

ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych (PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia). Każda z nich objęła po 25 proc. kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

