Ponad 40 tys. wniosków o rządową dopłatę do e-auta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła dostępną alokację wynoszącą 1,18 mld zł, osiągając poziom 110,4 proc. budżetu programu.

"Dzięki uproszczeniu procedur oraz zaangażowaniu dodatkowych pracowników, proces oceny wniosków w programie NaszEauto znacząco przyspieszył. Do tej pory zatwierdzono ponad 18 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 573 mln zł. Środki w wysokości 334,5 mln zł zostały już wypłacone ponad 10,5 tys. beneficjentom. Program cieszył się rekordowym zainteresowaniem, a budżet przeznaczony na dofinansowanie zakupu, leasingu i wynajmu pojazdów elektrycznych został wyczerpany przed planowanym terminem zakończenia naboru. Od 27 stycznia 2026 r. wnioski były przyjmowane w trybie warunkowym, co oznacza, że przyznanie dofinansowania uzależnione jest od dostępności środków finansowych w ramach programu" – czytamy w komunikacie.

Wnioski w programie były przyjmowane od 3 lutego 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. Program NaszEauto jest jednym z kluczowych instrumentów NFOŚiGW wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Wnioski były składane o dofinansowanie na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy nowych, zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2 oraz N1 – przypomniano.

Tysiące na auta elektryczne

Dofinansowanie w ramach programu może wynieść maksymalnie do 40 000 zł, przy czym nie może przekroczyć określonego procentu kosztów kwalifikowanych (zależne od typu beneficjenta). Cena zakupu nowego samochodu elektrycznego kwalifikującego się do dofinansowania wynosi maksymalnie 225 000 zł netto. Program jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Rząd wskazuje, że celem programu jest zwiększenie liczby pojazdów zeroemisyjnych w Polsce oraz poprawa jakości powietrza.