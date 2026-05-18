Mąż znanej posłanki z poważnymi zarzutami. Jest reakcja klubu

Przypomnijmy, że o zatrzymaniu męża Izabeli Bodnar poinformował w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski.

Mąż Izabeli Bodnar w tarapatach. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

"Pani Poseł Izabela Bodnar jakoś się Pani nie chwali, że w środę rano weszła do Pani na kwadrat policja, zawinęła męża, który teraz ma zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą" – napisał Czuchnowski na platformie X. Jego wpis spotkał się z odpowiedzią samej zainteresowanej. "Szczerze Panie Redaktorze? Bo to jest taki skandal, że jeszcze muszę ochłonąć" – napisała parlamentarzystka, potwierdzając tym samym podaną przez dziennikarza informację.

Wiadomo już, że Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Klub chce rozmawiać z posłanką. "Jest najbardziej zorientowana"

Jak wynika z najnowszych ustaleń RMF FM, politycy klubu Centrum chcą rozmawiać na ten temat z Izabelą Bodnar. Zanim jednak temat zatrzymania jej męża zostanie poruszony w szerszym gronie, posłanka ma się spotkać z senatorem Jackiem Trelą, który jest również adwokatem.

– Chcę się spotkać i już dałem sygnał w tej sprawie. Natomiast wszystko będzie zależało od przebiegu tej rozmowy, jakie będziemy wspólnie decyzje podejmować. To wymaga spotkania, ale dziś jest za wcześnie, abym mógł przewidzieć rozwój wydarzeń – oświadczył cytowany przez rozgłośnię senator.

Dopytywany, czy jego rozmowa z Izabelą Bodnar ma być wstępem do szerszej dyskusji na forum klubu, odparł: "Tak jest. Chcemy poznać bliżej całą sprawę. Ona jest przecież najbardziej zorientowana. Chcemy poznać stanowisko osoby, która na ten temat dużo wie".

Rozgłośnia zwraca uwagę, że temat zawieszenia posłanki nie jest na razie rozważany. Chodzi jedynie, jak czytamy, o wyjaśnienie całej sprawy oraz zapoznanie się z jej szczegółami przez senatora, który z zawodu jest adwokatem.

