Szefowa KRS złożyła rezygnację. Wskazała powód

Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w poniedziałek (18 maja) w mediach społecznościowych o złożeniu rezygnacji z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

"Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru Przewodniczącego. Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2026 (z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji" – przekazała.

twitter

Sejm wybrał nowych członków KRS

W piątek (15 maja) Sejm wybrał 15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie Prawa i Sprawiedliwości. ich zdaniem po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia zabezpieczającego wybór przez Sejm sędziów – członków KRS jest działaniem bezprawnym.

Za wyborem głosowało 235 posłów, przeciw było 18, wstrzymało się pięciu. Kandydatów do KRS poparli parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Centrum i Polski 2050, a także Joanna Mucha, Paweł Zalewski oraz Tomasz Rzymkowski. Przeciw głosowali politycy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, a także Tomasz Zimoch, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Jarosław Sachajko. Wstrzymali się posłowie Razem i Marcin Józefaciuk.

Wśród wybranych znalazło się 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej. W tym gronie były osoby popierane przez stowarzyszenia sędziowskie, takie jak Iustitia i Themis. Wśród sędziowskich członków KRS nowej kadencji znalazł się także wskazany przez klub PiS Łukasz Piebiak – wiceminister sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry – oraz rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki – związany, podobnie jak Piebiak, ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Wcześniej Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, w którym zakazał Sejmowi i jego organom dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych związanych z wyborem sędziów do KRS.

Czytaj też:

Nagły zwrot ws. wyboru sędziów do KRS. "Naruszono ustawę, wybór nieważny"