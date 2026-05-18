"To nasza największa słabość". Kwaśniewski ma radę dla rządu i prezydenta

Aleksander Kwaśniewski był w poniedziałek gościem Radia ZET. Na antenie rozgłośni były prezydent odniósł się do zamieszania związanego z wstrzymaniem rotacji amerykańskiej brygady pancernej. Chodzi o około 4 tys. żołnierzy oraz sprzęt wojskowy, które miały trafić do Polski.

Chaos wokół amerykańskich żołnierzy. Kwaśniewski: To pozwala nas rozgrywać

– W tym chaosie bardzo istotne jest, by była współpraca głównych ośrodków władzy w Polsce. Jej nie ma i to jest dziś nasza największa słabość, która pozwala rozgrywać nas – ocenił polityk. Podkreślił, że jeśli te dwa obozy mówią co innego, nie znoszą się, mamy nawalankę publiczną to jest to osłabienie polskiego potencjału bezpieczeństwa, a tym samym niweczenie kapitału społecznego.

Były prezydent zwrócił uwagę, że o ile każdy z tych obozów może liczyć na poparcie około 50 proc. społeczeństwa, o tyle dla spraw bezpieczeństwa potrzeba przynajmniej 80 proc. – Więc trzeba się dogadywać – wskazał.

Kwaśniewski: Prezydent powinien dać zakaz wszystkim harcownikom

Gość Radia ZET postanowił zwrócić się do głowy państwa z pewną radą w tej kwestii. Polecił mu zrezygnowanie z języka agresji oraz codziennych napaści na premiera i rząd.

– Rządowi też bym proponował z językiem bardziej koncyliacyjnym, gotowym do współpracy występować wobec prezydenta, a jednocześnie stworzyć mechanizm jakichś konsultacji – powiedział.

Kwaśniewski nawiązał też do wypowiedzi pracowników Kancelarii Prezydenta. Przyznał, iż odnosi wrażenie, że mają oni przyzwolenie na ataki na rząd. – Za moich czasów tego nie było. Koniecznie bym to ukrócił – oświadczył, po czym dodał: "jeśli prezydent ma niechęć do premiera, to jest to źle, ale to jego sprawa, ale powinien dać zakaz wszystkim harcownikom, żeby ten konflikt rozszerzali".

