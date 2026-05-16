Wiadomość z USA. Ostra reakcja Sztabu Generalnego na doniesienia mediów

Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się w piątek późnym wieczorem na oficjalnym profilu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na platformie X.

Wiadomość od Amerykanów utknęła u generała?

Przypomnijmy, że chodzi o publikację serwisu Onet, w myśl których strona polska już w nocy z poniedziałku na wtorek otrzymała od Amerykanów informację o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej. O sprawie władze naszego kraju dowiedziały się jednak dopiero z mediów, ponieważ – jak podano – wiadomość od USA ugrzęzła w poczcie niejawnej szefa sztabu gen. Wiesława Kukuły.

Sztab Generalny WP zaprzecza doniesieniom Onetu

"Sztab Generalny Wojska Polskiego zdecydowanie zaprzecza, jakoby do SG WP wpłynęła informacja dotycząca rzekomego wstrzymania rotacji sił amerykańskich w Europie, w tym w Polsce, która miałaby być następnie przetrzymywana bez przekazania do Ministerstwa Obrony Narodowej" – czytamy.

Jak zapewniono, kwestie dotyczące obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają charakter strategiczny i są przekazywane pomiędzy stroną amerykańską, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym Wojska Polskiego wyłącznie i zawsze w ramach obowiązujących, formalnych kanałów komunikacji.

Sztab generalny podkreślił jednocześnie, że insynuowanie, jakoby tego rodzaju ustalenia miały odbywać się w trybie nieformalnych lub "roboczych" kontaktów, świadczy o braku wiarygodności jak zwykle w przypadku Pani redaktor "anonimowych" źródeł na które powołuje się autorka publikacji. "Tego rodzaju nieprawdziwe twierdzenia nie tylko wprowadzają opinię publiczną w błąd, ale również godzą w zaufanie i relacje sojusznicze pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi" – dodano.

Na końcu oświadczenia zamieszczono oczekiwanie, że w związku z publikacją nieprawdziwych informacji pojawi się niezwłoczne sprostowanie.

