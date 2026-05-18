106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Para prezydencka przy grobie św. Jana Pawła II

Para prezydencka przebywa z wizytą we Włoszech. W 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – przyszłego papieża – prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej.

"Dziś przypada 106. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W Bazylice Św. Piotra w Watykanie Para Prezydencka złożyła kwiaty przy grobie papieża Polaka" – napisała Kancelaria Prezydenta.

Przy grobie papieża odmówiono także modlitwę w intencji ojczyzny, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz – biskup polowy Wojska Polskiego.

Biskup modlił się w intencji prezydenta, jego małżonki, a także o to, aby każdy z obecnych zgodnie ze swoim powołaniem angażował się w budowanie Królestwa Bożego w całej Ojczyźnie. „Święty Janie Pawle, pomóż nam kochać to, co ojczyste. Nasze korzenie, historię, kulturę i ziemię, z której wyrośliśmy” – mówił biskup polowy.

Modlił się także o pojednanie i zgodę w Ojczyźnie oraz realizowanie nauczania Jana Pawła II. Odśpiewany został hymn "Boże coś Polskę".

Msza św. w rocznicę urodzin Papieża

Wcześniej tego dnia przy grobie św. Jana Pawła II sprawowana była Msza św. w języku polskim z okazji rocznicy urodzin Papieża. Przewodniczył jej bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie. W homilii ks. Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik Papieża Polaka, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II powiedział, że osoba i posługa Jana Pawła II była darem dla świata.

– Wielbimy Pana, bo w naszym skomplikowanym świecie dał nam strażnika godności każdego człowieka, strażnika rodziny, strażnika życia i wszystkich niezbywalnych wartości ludzkich i społecznych – mówił ks. Paweł Ptasznik.