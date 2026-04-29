Watykan przedstawił dokument o "integralnej ekologii w rodzinie"

Dokument pod tytułem „Integralna ekologia w życiu rodziny” zawiera wskazówki dotyczące opieki nad stworzeniem i ochroną ludzkiego życia.

W pracy nad dokumentem uczestniczyli teolodzy, konsultanci i małżeństwa. Zawiera on też wyimki z dotyczących tych zagadnień adhortacji posynodalnej „Amoris Laetitia” i encykliki „Laudato si” papieża Franciszka, a także wypowiedzi Leona XIV. Prefekci obu Dykasterii, kard. Michael Czerny i kard. Kevin Farrell, w prezentacji dokumentu podkreślili, że rodziny mają podstawowe znaczenie w przekazywaniu wiedzy o fundamentalnym znaczeniu opieki nad naszym wspólnym domem i nad każdą osobą: „W rodzinie jej członkowie uczą się czynienia z siebie daru, cierpliwości i oddania, przyjmowania i wspierania życia tak, by mogło się w pełni rozwijać, a także solidarności z innymi rodzinami i przekazywania tradycji”.

Siedem celów

Druga część dokumentu to rozdziały tematyczne, dotyczące refleksji nad osiągnięciem celów wymienionych w encyklice „Laudato si”: wsłuchać się w krzyk Ziemi, wsłuchać się w krzyk biednych i bezbronnych, przyjąć i promować ekologiczną gospodarkę, przyjąć ekologiczny styl życia, a także rozważania o potrzebie ekologii integralnej i edukacji, o duchowości ekologii w perspektywie rodzinnej i o rodzinach biorących udział w życiu wspólnotowym.

Kardynałowie Czerny i Farrell zastrzegają, że dokument, choć dedykowany rodzinom, skierowany jest do wszystkich, bo „każdy może w nim znaleźć porady i zachętę do poprawienia swoich relacji ze środowiskiem naturalnym, do zaangażowania się w starania o sprawiedliwszy świat, w którym Stworzenie i ludzka godność są szanowane i chronione. Hierarchowie wskazali, że rodzina jako konstytutywna część społeczeństwa, może stać się motorem głębokiej przemiany kulturowej.

Czytaj też:

