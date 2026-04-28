Leon XIV: Kara śmierci jest niedopuszczalna, to zamach na godność osoby

Papież Leon XIV mówił o tym w wideoprzesłaniu do uczestników obchodów 15. rocznicy zniesienia kary śmierci w amerykańskim stanie Illinois, odbywających się na DePaul University w Chicago.

– Cieszę się, że mogę pozdrowić was wszystkich, zgromadzonych na DePaul University, z okazji piętnastej rocznicy decyzji o zniesieniu kary śmierci w stanie Illinois. Kościół katolicki niezmiennie naucza, że każde życie ludzkie – od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci – jest święte i zasługuje na ochronę. W istocie, ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament wszystkich innych praw człowieka. Dlatego społeczeństwo jest zdrowe i naprawdę się rozwija tylko wtedy, gdy strzeże świętości życia ludzkiego i czynnie zabiega o jego umacnianie (por. Przemówienie do członków Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 9 stycznia 2026) – podkreśla papież.

"Dobro wspólne można zabezpieczyć bez uciekania się do kary śmierci"

– W tym względzie potwierdzamy, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Ponadto mogą być i zostały wprowadzone skuteczne systemy ograniczania wolności, które chronią obywateli, a zarazem nie odbierają całkowicie winnym możliwości odkupienia win (por. KKK, 2267). Dlatego Papież Franciszek oraz moi niedawni Poprzednicy wielokrotnie podkreślali, że dobro wspólne można zabezpieczyć, a wymaganiom sprawiedliwości uczynić zadość bez uciekania się do kary śmierci. W konsekwencji Kościół naucza, że „kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby – przekazał Leon XIV.

– Jednoczę się zatem z wami w upamiętnianiu decyzji podjętej przez gubernatora stanu Illinois w 2011 r., a także wyrażam moje poparcie dla tych, którzy zabiegają o zniesienie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na całym świecie. Modlę się, aby wasze wysiłki prowadziły do pełniejszego uznania godności każdej osoby i pobudzały innych do pracy dla tej samej słusznej sprawy. W tym duchu z serca wypraszam dla was wszystkich Boże błogosławieństwo mądrości, radości i pokoju – zakończył ojciec święty.

