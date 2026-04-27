Leon XIV przyjął anglikańską arcybiskup Canterbury. Pierwsza kobieta w tej roli

W swoim wystąpieniu Leon XIV podkreślił potrzebę jedności chrześcijan, aby skutecznie głosić światu orędzie pokoju Chrystusa.

Papież przypomniał o historycznym spotkaniu papieża Pawła VI z anglikańskim arcybiskupem Canterbury Michaelem Ramseyem 60 lat temu, które dało początek dalszym kontaktom i wspólnym modlitwom. Przywołał też pierwsze słowa zmartwychwstałego Chrystusa „Pokój wam!”. „To pozdrowienie nie tylko zachęca nas do przyjęcia daru Pańskiego pokoju, ale również do zwiastowania pokoju. Jak często wspominałem, pokój zmartwychwstałego Jezusa jest pokojem rozbrojonym, bo zawsze odpowiadał na przemoc i agresję pokojowo” – przypomniał papież.

Wskazał, że dzisiejszy cierpiący świat bardzo potrzebuje pokoju Jezusa, ale podziały między chrześcijanami ograniczają skuteczność inicjatyw pokojowych. Zaznaczył, że „jeśli świat ma wziąć sobie do serca nasze nauczanie, musimy nieustająco modlić się i pracować na rzecz przezwyciężenia dzielących nas różnic, które przeszkadzają w głoszeniu Ewangelii”. Przypomniał przy tym, że jego mottem biskupim były słowa św. Augustyna: „W Tym, który jest Jeden, jesteśmy jednością”.

Leon XIV zwrócił uwagę, że chociaż znaczny postęp zrobiono na drodze usuwania historycznych podziałów między obu Kościołami, w ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się nowe problemy i różnice, utrudniające pełną komunię, „nie możemy jednak pozwolić, by te wyzwania stanęły na drodze wykorzystywania każdej okazji do wspólnego głoszenia Chrystusa”. Stwierdził, że zaniechanie pracy nad pokonaniem tych różnic byłoby skandalem. Zakończył zachętą do wspólnej modlitwy o to, by Duch Święty wskazał drogę prowadzącą ku jedności obu Kościołów.

Abp Mullally o potrzebie pogłębiania relacji

„Duch Święty zaprasza nas do głębszej praktyki gościnności, nie tylko jako przyjęcia, ale jako formy posługi: gotowości do uczynienia miejsca dla siebie nawzajem, jako istot stworzonych na obraz Boga” – powiedziała w swoim przemówieniu abp Mullally. Podkreśliła wartość dialogu ekumenicznego, również wspominając historyczne spotkanie Pawła VI z abp. Ramseyem w 1966 roku jako „moment głębokiej zmiany w relacjach między naszymi Kościołami”. Następnie wyraziła wdzięczność za niedawną podróż apostolską papieża Leona do Afryki, wskazując, że „świat potrzebował tego przesłania w tym czasie”.

W delegacji arcybiskup Canterbury obecny był również katolicki arcybiskup Westminsteru, Richard Moth, współprzewodniczący organizacji Churches Together in England, którego obecność, jak podkreśliła abp Mullally, „odzwierciedla nasze wspólne zaangażowanie ekumeniczne”.

Spotkanie z papieżem Leonem XIV odbyło się w Pałacu Apostolskim w Watykanie w trzecim dniu jej pielgrzymki do Rzymu. Po prywatnej rozmowie i wymianie darów, papież Leon XIV i abp Mullally wspólnie uczestniczyli w modlitwie południowej w kaplicy Urbana VIII.

Papież i arcybiskupa budują królestwo pokoju. Teraz świat uwierzy bratu i siostrze