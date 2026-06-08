Błyskawiczna reakcja Realu Madryt na słowa papieża

Na tylnej części koszulki umieszczono napis "Leon", a numerem jest rzymska liczba XIV, odpowiadająca imieniu obecnego papieża. Cena koszulki wynosi 195 euro. W oficjalnej ofercie dostępne są także spodenki za 55 euro oraz getry za 25 euro.

Inicjatywa zbiegła się z wizytą Leona XIV w Hiszpanii. Jednym z głównych punktów programu podróży apostolskiej jest spotkanie z madrycką wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabeu.

Według hiszpańskich mediów, prezes Realu Madryt Florentino Perez ma osobiście wręczyć papieżowi koszulkę z jego imieniem.

Real czy Barcelona? Papież odpowiedział

Podczas lotu z Rzymu do Madrytu Leon XIV został zapytany przez dziennikarzy, czy kibicuje Realowi Madryt czy FC Barcelonie. – Papież jest za wszystkimi klubami, ale Prevost jest za Realem Madryt – odpowiedział, wywołując śmiech wśród zebranych.

Jak przypomina Eurosport, będzie to drugi raz w historii, gdy stadion Santiago Bernabeu stanie się miejscem wydarzenia z udziałem papieża. Poprzednio na obiekcie Realu Madryt pojawił się Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Hiszpanii w 1982 roku.

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